مصرع 7 أشخاص وإصابة 19 أخرين إثر انحراف حافلة على طريق جبلى بنيبال

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لقى 7 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 12 آخرون بعدما انحرفت حافلتهم على طريق جبلي سريع في نيبال.



وذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأحد، أن الحافلة كانت تقل 35 راكبا عندما انطلقت من جبل بالقرب من قرية لاجو على بعد 300 كيلومترغرب العاصمة كاتماندو.



وتوجهت الشرطة على الفور إلى مكان الحادث، فيما هرع القرويون لإنقاذ الناجين وانتشال جثامين الضحايا، بينما لم يعرف بعد السبب الذي أدى لوقوع الحادث، إلا أن الطرق الجبلية كانت مغطاة بشكل عام بضباب كثيف فى الصباح مما تسبب فى ضعف الرؤية.