مدير تعليم الجيزة يتفقد المدارس ويوجه بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية

كتب ــ سيد الخلفاوى

أجرى أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جولة ميدانية على عدد من المدارس والإدارات التعليمية، شملت مدارس إدارتي البدرشين والحوامدية التعليمية، حيث تفقد مدرسة نزلة الشوبك للتعليم الأساسي المشتركة والتي يقام بها عيد الجيزة القومي من كل عام ومدرستي مزغونة التجارية ومزغونة الابتدائية التابعتين لإدارة البدرشين التعليمية، ومدرسة الحوامدية الثانوية بنات والتابعة لإدارة الحوامدية التعليمية.

وشدد "سلومة" على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية للطلاب وجميع العاملين وبالأخص النظافة وتجمعات المياه من الأمطار ونظام الفصول.

وأكد مدير الإدارة، على جاهزية المدارس بتعليم الجيزة، مشددا علي عدم دخول أى فرد المدرسة إلا بارتداء الكمامة حرصاً على صحة وسلامة الجميع، كما نبه على مدراء العموم والوكلاء بعدم التواجد داخل مكاتب الدواوين إلا بعد الساعة الـ12 ظهراً لمتابعة سير العملية التعليمية.

وكلف "سلومة"، سمية الخطيب وكيل المديرية بزيارة مدرسة الشهيد تامر محمود الابتدائية ومدرسة الشهيد محمود فوزي الابتدائية ومدرسة الثانوية بنات ومدرسة طناش للتعليم الأساسي والتابعين لإدارة الوراق التعليمية لمتابعة سير العملية التعليمية وبحضور مدير عام الإدارة.

وفى السياق، تفقد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مدرسة المني الابتدائية ومدرسة اليسر للتعليم الأساسي ومدرسة محمد كريم ومدرسة الفاروق عمر الابتدائية ومدرسة عمرو بن العاص الابتدائية المشتركة ومدرسة صلاح سالم الرسمية لغات والتابعين لإدارة جنوب الجيزة التعليمية .

كما تابع "سلومة" حملة الكشف والعلاج المبكر لطلبة المدارس من أمراض السمنة والأنيميا والتقزم، وأكد على السلامة والإجراءات الاحترازية أثناء الكشف.