اليوم السابع
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الأحد، 02 يناير 2022 12:57 م
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محافظ كفر الشيخ : رفع 1973طن مخلفات وحملات نظافة مكثفة بالمراكز والمدن

الأحد، 02 يناير 2022 12:22 م
محافظ كفر الشيخ : رفع 1973طن مخلفات وحملات نظافة مكثفة بالمراكز والمدن رفع المخلفات من شوارع دسوق
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن جملة المخلفات التي تم رفعها، 1973 طن بـ 14 مركزاً ومدينة، منهم بـ " كفر الشيخ 375 طن، وببرج البرلس 51طن، وبسيدي سالم 150طن، وبسيدي غازي 45 طن، و ببلطيم 115 طن، وبالرياض 112 طن، و بالحامول 165 طن، وبمصيف بلطيم 37 طن، وبقلين 118 طن، وببيلا 170طن، و بدسوق 250 طن، وبفوه 200 طن، وبمطوبس 160 طن، وبمسير 25 طن "، بإجمالي 1973طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.
 
وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، واجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.

رفع المخلفات بدسوق
رفع المخلفات بدسوق

 


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قمامة

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حملات نظافة

مشروعات تنموية

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