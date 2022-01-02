قتله بسبب البلاي ستيشن.. كواليس قتل طالب لزميله بدار السلام "لايف"

كتب: محمد أبو ضيف

قدم اليوم السابع بثا جديدا، عن كواليس مقتل طالب على يد زميله بدار السلام، حيث اعترف المتهم بارتكاب الجريمة بسبب مشادة كلامية بينهما حول اللعب تطورت لمشاجرة تعدى عليه فيها بسلاح أبيض أودى بحياته.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دارالسلام بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات، باستقبالها (طالب- مقيم بدائرة القسم "توفى إثر إصابته بجروح متفرقة)، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وصديقه (طالب - مقيم بدائرة القسم) حال تواجدهما داخل أحد محال الألعاب الإلكترونية كائن بمنطقة سكنهما، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض محدثاً إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه فتم حبسه.