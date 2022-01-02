اليوم السابع
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عضو ببرلمان لبنان: متجهون إلى كارثة صحية بسبب كورونا والمتحور الجديد

الأحد، 02 يناير 2022 11:56 ص
عضو ببرلمان لبنان: متجهون إلى كارثة صحية بسبب كورونا والمتحور الجديد كورونا
إيمان حنا

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حذر عضو لجنة الصحة النيابية بلبنان، النائب الدكتور علي المقداد، من "كارثة ينتظرها لبنان بفعل التفشي الواسع لفيروس كورونا". وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

 
ورأى أن "انعدام المسؤولية المجتمعية والاستهتار الحاصل في صفوف المواطنين على مستوى التقيد بالإجراءات الوقائية، هما من أسباب الكارثة المرتقبة".
 
وتابع: "حذرنا منذ أكثر من 15 يوما من بدء الموجة الرابعة من الوباء مع وصول المتحور الجديد إلى لبنان"، مشيرا إلى أن "الأزمة تكمن اليوم في عدد الأسرة المحدود جدا، وكمية الأدوية المحدودة جراء الندرة وغلاء الأسعار، إذ يتعذر على المواطن دفع الفاتورة الإستشفائية، وإذا ما أضيف عامل التفشي إلى ذلك فإننا ذاهبون إلى كارثة".


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كورونا فى لبنان

اخبار لبنان

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