اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 يناير 2022 10:20 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

عاطل يكشف كواليس سقوطه بالحشيش قبل ترويجه بين عملائه في منشأة القناطر

الأحد، 02 يناير 2022 09:00 ص
عاطل يكشف كواليس سقوطه بالحشيش قبل ترويجه بين عملائه في منشأة القناطر ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعترف عاطل تم ضبطه في منشأة القناطر بالجيزة، وبحوزته عدد من قطع الحشيش المخدر، بالاتجار بالمضبوطات، وإخفاء المضبوطات بمسكنه لحين ترويجها بين عملائه.

وأرشد المتهم عن عاطل يتحصل منه على المضبوطات، ويكثف رجال المباحث إعداد الأكمنة للقبض عليه، كما اعترف المتهم أنه يروج المواد المخدرة بين عملائه بمنشأة القناطر، والمناطق المحيطة بها.

وسقط المتهم في قبضة رجال المباحث بعد أن أكدت تحريات رجال المباحث بمركز شرطة منشأة القناطر، حيازة عاطل لمواد مخدرة، وترويجها بين عملائه لتحقيق مكاسب مادية.

بإعداد كمين للمتهم، عقب تتبعه في الأماكن التي يتردد عليها، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش معدة للبيع، وهاتف محمول يستخدمه في التواصل مع عملائه، بالإضافة إلى مبلغ مالي من حصيلة الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 


تجارة المخدرات

مخدر الحشيش

امن الجيزة

منشأة القناطر

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة