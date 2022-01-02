عاطل يكشف كواليس سقوطه بالحشيش قبل ترويجه بين عملائه في منشأة القناطر

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطل تم ضبطه في منشأة القناطر بالجيزة، وبحوزته عدد من قطع الحشيش المخدر، بالاتجار بالمضبوطات، وإخفاء المضبوطات بمسكنه لحين ترويجها بين عملائه.

وأرشد المتهم عن عاطل يتحصل منه على المضبوطات، ويكثف رجال المباحث إعداد الأكمنة للقبض عليه، كما اعترف المتهم أنه يروج المواد المخدرة بين عملائه بمنشأة القناطر، والمناطق المحيطة بها.

وسقط المتهم في قبضة رجال المباحث بعد أن أكدت تحريات رجال المباحث بمركز شرطة منشأة القناطر، حيازة عاطل لمواد مخدرة، وترويجها بين عملائه لتحقيق مكاسب مادية.

بإعداد كمين للمتهم، عقب تتبعه في الأماكن التي يتردد عليها، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش معدة للبيع، وهاتف محمول يستخدمه في التواصل مع عملائه، بالإضافة إلى مبلغ مالي من حصيلة الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.