طلاب كلية التمريض يؤدون إختبارات الفصل الدراسى الأول جامعة المنصورة

الدقهلية شريف الديب

تفقد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اليوم الأحد أداء طلاب كلية التمريض لاختبارات الفصل الدراسي الأول بمراكز الاختبارات الالكترونية بكلية الهندسة.

بحضور كلاً من الدكتورة أمينة النمر عميد كلية التمريض، الدكتورة نهى هيكل وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومدير مراكز الاختبارات الالكترونية بالجامعة، الدكتورة رباب السيد وكيل كلية التمريض لشئون الطلاب، الدكتور مصطفى الجيار نائب مدير مراكز الاختبارات الالكترونية بالجامعة.

وذلك في اطار استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما يتعلق بالتوسع في نشر ثقافة التحول الرقمي وما اتخذته جامعة المنصورة من إجراءات في مجال تطوير نظم التقويم والامتحانات، ولتحسين مخرجات العملية التعليمية ولتحقيق العدالة والشفافية في تقييم الطلاب، وما تم استحداثه من نُظم وأساليب للاختبارات وتصميم لبنوك الاسئلة (Q mans) التي يتم مراجعتها من خلال مركز القياس والتقويم بالجامعة.

الجدير بالذكر أنه بدأت اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول نهاية شهر ديسمبر 2021 لطلاب مختلف كليات الجامعة وتستمر لمدة شهر، وقد استضافت معامل الاختبارات الإلكترونية بكلية الهندسة حوالى 820 طالب وطالبة من طلاب كلية التمريض على عدة فترات طوال اليوم الأول لاختبارات منتصف الفصل الدراسي الاول، كما تم رفع فيديوهات لتعريف الطلاب بآليات الاختبار، وذلك لتسهيل مهمة الطلاب في أداء الاختبارات الالكترونية.