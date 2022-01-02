اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 يناير 2022 08:49 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط ربة منزل حاولت إدخال مخدر البودر بكمر بنطلون لزوجها السجين بطوخ

الأحد، 02 يناير 2022 08:00 ص
ضبط ربة منزل حاولت إدخال مخدر البودر بكمر بنطلون لزوجها السجين بطوخ حبس - أرشيفية
القليوبية ـ إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط ربة منزل، حاولت إدخال كمية من المواد المخدرة موضوعة بكيس بلاستيك بكمر بنطال فى الزيارة المعدة لزوجها المودع بسجن مركز شرطة طوخ، والمحبوس على ذمة إحدى القضايا "مخدرات وسلاح وذخائر"، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحجز المتهمة، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد تمكن ضباط مباحث المركز، من ضبط ربة منزل حاولت إدخال كمية من المواد المخدرة داخل الزيارة المعدة لزوجها السجين بسجن المركز.

جرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وبالمعاينة والفحص، تبين أنه أثناء قيام ضباط مباحث مركز شرطة طوخ بأعمال التفتيش لأشخاص ومتعلقات الزائرين القادمين لزيارة ذويهم المودعين بسجن المركز، تمكنوا من ضبط "ه ر ح"، 30 سنة، ربة منزل، مقيمة المنوفية، بحوزتها كيس به كمية من مخدر البودر، موضوعة بكمر بنطال فى الزيارة المعدة لزوجها السجين "و ع م"، 32 سنة، عاطل، بسجن المركز على ذمة أحد القضايا "مخدرات وسلاح وذخائر".

وبمواجهة المتهمة بما أسفر عنه الضبط أقرت بحيازتها للمخدر المضبوط بقصد إدخاله لزوجها السجين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


امن القليوبية

مديرية امن القليوبية

اخبار القليوبية

سجن مركز طوخ

مخدر البودر

كمر بنطلون

زيارة سجين

إدخال مخدرات لسجين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمن القليوبية يكشف غموض اختفاء تاجر خردة بشبرا الخيمة: جاره وراء الواقعة

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 02:10 م

أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط سيدة وزوجها استوليا على 1.2 مليون جنيه

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 04:00 م

أمن القليوبية يضبط عاطلا بحوزته كيلو هيروين قبل ترويجه فى بنها

السبت، 18 ديسمبر 2021 11:06 ص

أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة فتاة بطريق شبرا بنها الحر

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 08:11 م

أمن القليوبية يكشف غموض واقعة العثور على جثة عامل بمنزله فى القناطر الخيرية

الأحد، 12 ديسمبر 2021 04:33 م

أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة شخص وسط الزراعات بكفر شكر

السبت، 11 ديسمبر 2021 11:52 ص

أمن القليوبية يوزع 50 بطانية على مرضى الغسيل الكلوى بمستشفى بنها الجامعى

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 12:18 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة