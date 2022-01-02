ضبط ربة منزل حاولت إدخال مخدر البودر بكمر بنطلون لزوجها السجين بطوخ

القليوبية ـ إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط ربة منزل، حاولت إدخال كمية من المواد المخدرة موضوعة بكيس بلاستيك بكمر بنطال فى الزيارة المعدة لزوجها المودع بسجن مركز شرطة طوخ، والمحبوس على ذمة إحدى القضايا "مخدرات وسلاح وذخائر"، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحجز المتهمة، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد تمكن ضباط مباحث المركز، من ضبط ربة منزل حاولت إدخال كمية من المواد المخدرة داخل الزيارة المعدة لزوجها السجين بسجن المركز.

جرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وبالمعاينة والفحص، تبين أنه أثناء قيام ضباط مباحث مركز شرطة طوخ بأعمال التفتيش لأشخاص ومتعلقات الزائرين القادمين لزيارة ذويهم المودعين بسجن المركز، تمكنوا من ضبط "ه ر ح"، 30 سنة، ربة منزل، مقيمة المنوفية، بحوزتها كيس به كمية من مخدر البودر، موضوعة بكمر بنطال فى الزيارة المعدة لزوجها السجين "و ع م"، 32 سنة، عاطل، بسجن المركز على ذمة أحد القضايا "مخدرات وسلاح وذخائر".

وبمواجهة المتهمة بما أسفر عنه الضبط أقرت بحيازتها للمخدر المضبوط بقصد إدخاله لزوجها السجين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.