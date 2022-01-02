ضبط جرائم أموال بقيمة 15 مليار جنيه خلال شهر

كتب محمود عبد الراضي

وجهت أجهزة الأمن حملات مكبرة استهدفت كافة صور الخروج عن القانون، في إطار الجهود لملاحقة الجرائم وضبط حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة والهاربين من الأحكام القضائية، حيث نجحت الجهود في ضبط عددًا من القضايا الهامة.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزى، أسفرت جهودها خلال شهر، حيث تم إستهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بمحافظات (الدقهلية - دمياط- بورسعيد) ، وكذا منطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتى (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (270 متهم) ، وبحوزتهم (153 قطعة سلاح نارى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 205 قطعة سلاح أبيض).

وأسفرت الجهود خلال شهر عن ضبط (151) قضية مواد مخدرة كما تم تنفيذ (17433) حكم قضائى متنوع ، ضبط (1438) قضية متنوعة، ضبط عدد (5) تشكيلات عصابية ، ضمت عدد (16) متهم ، إرتكبوا عدد (5) حوادث، ضبط وفحص (9977) عنصر وإجرامى.

فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع (10) عناصر إجرامية شديدة الخطورة ، وضبط (1950) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية – الإسكندرية – الدقهلية – القليوبية – الشرقية – السويس- المنيا – كفر الشيخ – سوهاج – المنوفية – بورسعيد – قنا – الأقصر – دمياط – البحر الأحمر – جنوب سيناء – الفيوم – مطروح - البحيرة – الإسماعيلية – أسوان – بنى سويف – الوادى الجديد) بإجمالى مضبوطات (995) قطعة سلاح نارى أبرزها ( 2 رشاش جرينوف - 1 رشاش متعدد – 5 بنادق رصاص- 144بندقية آلية – 164 بندقية خرطوش– 60 مسدس – 619 فرد محلى) ، وكذا كميات كبيرة من (الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة) وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها "قتل - سرقة - مخدرات - سلاح".

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية تم ضبـط عدد (4235) قطعة سلاح نارى .. بحوزة (3584) متهم .. أبرزهم الآتى ( 2 جرينوف – 400 بندقية آلية – 609 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 278 مسدس – 2946 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - 527 خزينة - 6560 قطعة سلاح أبيض)، وضبط (4) ورش لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهم ( 16 مسدس- 3 فرد محلى – 4 خزينة - أجزاء وأدوات التصنيع)، وضبط (54) تشكيل عصابى ، ضموا (174) متهم ، إرتكبوا (296) حادث، وضبط (660) متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة ، وبحوزتهم (6 بنادق آلية – 10 بنادق "غير مششخنة"– 7 مسدس – 161 فرد محلى – 461 قطعة سلاح أبيض).

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (2158389) حكم قضائى متنوع بينها (8455) حكم جناية من بينها (12 حكم بالإعدام – 408 حكم بالسجن المؤبد)، و(654083) حكم جزئى، و(112646) حكم مستأنف، و (1089885) حكم غرامة، و(293320) حكم مخالفة، وفى مجال مكافحة المخدرات، وتم ضبط (6583) قضية مواد مخدرة ، ضبط خلالها (7386) متهم.. وبحووزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت ( 11344,219 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت (720,657 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (363,755 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأستروكس وزنت (82,93 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت (130,663 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون وزنت (16,782 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الفودو وزنت (2,825 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الكوكايين وزنت (1,65 كيلو جرام)، و (38,230 ألف قرص لعقار الكبتاجون)، وقراص وأمبولات مؤثرة بالعدد (206,275 ألف قرص – 864 أمبول)، و (95٫330 ألف قرص - 123 أمبول) لعقار الترامادول المخدر ، و (4236 قرص سابكسون)، و (2912 قرص إكستاسى "خبوط")، وكمية من مادة الماكستون فورت بلغت (75 سم3)، وإبادة مساحة (14 فدان) منزرعة بنبات القنب، و (6 قضايا) غسل أموال .. بلغوا إجمالياً قرابة (218) مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد (23) مركز غير مرخص لعلاج الإدمان، حيث تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (522٫000٫000) مليون جنيه.

وفى مجال ضبط القضايا النوعية تم إعادة (61) سيارة مُبلغ بسرقتها وضبط (248) قضية أحداث وضبط (22954) قضية مرافق عامة، وكشف غموض (261) حادث (خطف – قتل – سرقات بالإكراه - حريق عمد - إنتحال صفة) بإجمالى (376) متهم.

وفى مجال ضبط قضايا المصنفات تم ضبط (1057) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.. على النحو التالى : (607) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت (13658) وحدة أبرزها (أجهزة حاسب آلى- أجهزة ريسيفر – وحدات معالجة مركزية - بطاريات) ، وكذا (450) قضية فى مجال المطبوعات بمضبوطات بلغت (146903)"مطبوع تعليمى وأغلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية".

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (826476) مخالفة مرورية متنوعة والمرور على عدد (510) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (11414) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين إيجابية (92) منهم، فحص (9296) مركبة تبين مخالفة (404) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (48006) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (2968) سائق منهم وفى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية: تم رفع (1135 سيارة – 226 دراجة نارية) وفى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية :- تم ضبط (93284) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة".

وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط (47) قضية بإجمالى (58) متهم .. بمضبوطات وزنت (6 طن و 665 كيلو جرام).

وشنت شرطة التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط (41368 قضية تموينية متنوعة).. جاء أبرزها ضبط (718) قضية إسطوانات غاز .. بمضبوطات بلغت (50231 إسطوانة).. تقدر قيمة الغاز المدعم (6,781,185 مليون جنيه) وضبط (120) قضية مواد بترولية .. بمضبوطات بلغت (3112693 لتر) وضبط (383) قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت (137,872 طن – 23561 عبوة – 135 قطعة) سلع غذائية وتموينية متنوع وضبط (76) قضية إستيلاء على الدعم ، بمضبوطات بلغت (51,644 طن– 7040 عبوة – 24940 قطعة) سلع مُدعمة متنوعة .

وفى مجال قضايا التيار الكهربائى تم ضبط (329337) حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد ، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها (280,741,449 مليون جنيه).

وفى مجال قضايا التهرب الضريبى تم ضبط (9138) قضية فى مجال التهرب الضريبى:- (ضرائب عامة - تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام- تحرى مدين ولجان فحص) .. بمبالغ مالية بلغت (15,977,840,505) مليار جنيه – قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها .. وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (32,575,607) مليون جنيه.

وفى مجال قضايا الأموال العامة تم ضبط (119) قضية فى مجال مكافحة جرائم (النقد والتهريب - الإختلاس والإضرار بالمال العام – الإحتيالات المصرفية – كسب غير مشروع - التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة)..بقيمة إجمالية بلغت (472٫884٫023 مليون جنيه).

وفى مجال الحد من إنتشار فيروس "كورونا" تم ضبط (28721) قضية تموينية متنوعة وغلق (25378) محل مخالف لقرار الغلق وضبط (6501) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة .. بإجمالى مضبوطات (37254) أرجيلة وضبط عدد (246732) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (245821) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (911) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.