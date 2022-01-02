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شرطة بونتلاند الصومالية تضبط عشرات الأسلحة غير المشروعة بمناطق مشبوهة

الأحد، 02 يناير 2022 11:51 ص
شرطة بونتلاند الصومالية تضبط عشرات الأسلحة غير المشروعة بمناطق مشبوهة الصومال - أرشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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صادرت شرطة ولاية بونتلاند بمدينة غالكعيو الصومالية، عشرات من الأسلحة غيرالمشروعة فى عملية قامت بها واستهدفت مناطق مشبوهة بحسب وكالة الأنباء الصومالية.

وقال رئيس محكمة مدغ الابتدائية الصومالية عبد الناصر محمد : "يجب جمع كافة الأسلحة غير المشروعة”،مضيفا أنهم يتخذون إجراءات صارمة ضد من يحوز سلاحا بدون رخص شرعية".

وأضاف أنه تستمر التحقيقات في المدينة والمناطق الأخرى، وذلك من أجل القضاء على هذه الظاهرة.

وفى السابق أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ، موسى فقي محمد، عن قلقه العميق إزاء التوتر السياسي الحالي الخطير في الصومال.

ودعا رئيس المفوضية - في بيان صادر مساء أمس الخميس- إلى أقصى درجات ضبط النفس وإلى استمرار المشاركات والحوار بين الرئيس ورئيس الوزراء من أجل إيجاد حل سياسي لهذا الوضع الحالي.
 
وجدد الاتحاد الأفريقي التزامه بزيادة دعمه للسلام الدائم ونظام حكم مستقر في الصومال.

الصومال

ولاية بونتلاند

أسلحة

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