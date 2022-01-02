رفع 13 ألفا و 374 طن مخلفات وتراكمات قمامة بالمنوفية خلال أسبوع

المنوفية - محمد فتحى

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الجهود و رفع تجمعات القمامة بنطاق المحافظة للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى وتوفير بيئة صحية تليق بالمواطنين، يأتى هذا فى إطار خطة الدولة الشاملة للإرتقاء بمنظومة النظافة وتحسين البيئة.

وتواصل الوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن المحافظة بشن حملاتها المستمرة وبالتنسيق مع وحدة التدخل السريع فى رفع كافة التراكمات بالطرق الرئيسية والفرعية أولا بأول بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، و أسفرت عن رفع 13 ألف و 374 طن مخلفات و تراكمات قمامة خلال الفترة من 22 وحتى 28 ديسمبر الجارى.

أوضح مدير الإدارة العامة لشئون البيئة بالديوان العامة أنه تم رفع 912 طن تراكمات قمامة بحى شرق شبين الكوم و 1001 طن بحى غرب شبين الكوم و 1421 طن بمركز شبين الكوم و 1651 طن بمركز ومدينة أشمون و 1337 طن بمركز ومدينة منوف و 939 طن بمركز ومدينة الباجور و 1208 طن بمركز ومدينة قويسنا و 966 طن بمركز ومدينة بركة السبع و 2416 طن بمركز ومدينة تلا و 1060 طن بمركز ومدينة الشهداء و 249 طن بمدينة سرس الليان و 214 طن بمركز ومدينة السادات.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية والأحياء بضرورة الاستمرار فى شن الحملات المكثفة والتعامل الفورى مع كافة بؤر تجمعات القمامة نقلها إلى المدفن الصحى بكفر داود، مناشدا جموع المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وإلقاء القمامة فى الأماكن المخصصة لها للحفاظ على المظهر الحضارى لشوارع المحافظة وخلق بيئة صحية وآمنة للمواطنين.