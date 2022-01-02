رئيس جامعة بورسعيد : التعليم المستمر لغة العصر ولا يتوقف عند مرحلة معينة

الإسماعيلية - السيد فلاح

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، على ضرورة تعزيز النشر الدولى كأحد أهم أسس التصنيف عالمياً، وركيزة من ركائز البحث العلمي؛ موضحاً أن كل بحث يحمل أسم جامعة قناة السويس يرفع من تصنيفها دولياً، مؤكداً أن الجامعة ترتقى عاماً بعد عام وشجع باحثيها على النشر العلمى الدولي.

جاء ذلك أثناء إفتتاحه لوحدة التعليم المستمر بكليةالتمريض يرافقة الدكتورة ماجده هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض

وقام مندور بقص شريط الإفتتاح إيذاناً بإفتتاح العمل بالوحدة والتى تهدف إلى تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة المهارية، السلوكية، المعرفية من خلال دورات وورش عمل تشمل دورات التكنولوجيا الحديثة والتعليم عن بعد والتحليل الإحصائى.

وتابع مندور موضحاً أن كلية التمريض من الكليات المتميزة وأعرب عن سعادتة بتواجده اليوم بالتقدم الذى حققته جامعة قناة السويس بمجال النشر الدولى، مشيراً إلى أن إختيار نخبة كبيرة من علماء جامعة قناة السويس ضمن أفضل 2% من علماء العالم فى مجالاتهم، وإختيار الدكتور جمال المصرى الأستاذ بكلية الزراعة جامعة قناة السويس كأفضل عالم على مستوى العالم فى الإستشهاد بإبحاثه الزراعية يعد داعم كبير لكافة الباحثين بالجامعة لمواصلة مجهوداتهم البحثية لإثراء البحث العلمى، مشيراً إلى أن أهمية النشر الدولى كإستثمار وتسويق للجامعة لرفع تصنيفها الدولى، مطالباً بضرورة الإستخدام الأمثل للمدرجات والقاعات الدراسية دون إرتباطها بكليه معينة تماشياً لما فرضتة علينا إنتشار فيروس كورونا.

و أضافت الدكتورة ماجده هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أنه إلى جانب وحدة التعليم المستمر سيتم إنشاء أول وحده لمركز النشر الدولى بكلية التمريض تابعة لمركز النشر الدولى بالجامعه بهدف رفع كفاءة النشر الدولى للباحثين فى الجامعة وطلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس.

وأشارت هجرس إلى أن مركز النشر الدولى يقدم دورة تدريبيه بعنوان مستشارك البحثى مرتان فى العام، كما يخصص يوم الاثنين لإستقبال كافة الإستشارات للباحثين، مشيرة إلى أن النشر الدولى يمثل 40% من معايير التصنيف.

فى صعيد متصل أكدت الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض أن هذا الطابق بالكامل تم إنشاؤه حديثاً ليضم وحدة it، وحده التعليم المستمر، مكتب العميد، مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وقاعة مجلس الكلية، غرفة المجلة العلمية، بالإضافة إلى مقر الجمعية المصرية لعلوم التمريض.

جدير بالذكر أن مدير وحدة التعليم المستمر الدكتورة فاطمة محمد المنسي، ونائب مدير الوحدة الدكتورة أسماء مرجان.

وقامت الدكتورة فتحية عبد الرازق مدير وحدة النشر الدولى بتقديم عرض لرؤية ورسالة و اهداف الوحدة، وقام الدكتور عبد الغفار محمد أبو السعود مدير مركز النشر الدولى بالجامعه بتقديم ورشه عمل حول الإتجاهات الحديثة للنشرالدولى، موضحاً الخدمات التى يقدمها المركز للدعم البحثى من خلال المراجعة أو الإستفسارات وفحص الاقتباس التحليل الإحصائى المراجعة والتدقيق اللغوي.