رئيس جامعة القناه يؤكد على سرعة الإنتهاء من التنسيق للموقع العام للجامعة

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، على سرعة الإنتهاء من التنسيق للموقع العام للجامعة بمرحلته الأولى التى تضم تطوير المنطقه أمام بوابة عثمان والموقع العام أمام كلية الزراعة.

جاء ذلك خلال تفقده لسير العمل بالمواقع التى يتم تطويرها بالجامعة، حيث بدأ مندور الجوله بمنطقة العمل أمام كلية الزراعة والتى تشمل تطوير ورفع كفاءة الموقع العام على مساحة 400م بواقع 200م مسطح خضراء، 200م إنترلوك.

وكان فى إستقباله مسئولى الشركة المنفذة المهندس أحمد سعيد والمهندس أحمد معوض، مشيراً إلى أن العمل بالموقع بدأ منذ الإسبوع الماضى ويستغرق العمل 10 أيام للإنتهاء منه، لتبدأ المرحلة الثانيه تطوير المنطقه أمام الفندق السياحي على الفور بعد الإنتهاء من تطوير موقع كلية الزراعة.

ومن أمام الزراعة توجه مندور إلى طريق بوابة عثمان حيث يتم أعمال التوسعه أمام الطريق من 6م إلى 14م، موضحاً أنه سيتم عمل غرف صرف مطر وتغيير مسارات النت والكهرياء، وتطوير أماكن إنتظار السيارات أمام شبكة المعلومات، كما سيتم عمل توسعه للمسطحات الخضراء على مساحه 3م تضم برجولات وأماكن جلوس وكافيتريات.

وشدد رئيس الجامعة على سرعة الإنتهاء من العمل، مشيراً إلى أن هذا الطريق يعد مرحلة أولى من أعمال التطوير ومن المخطط أن المرحلة الثانية يتم خلالها تطوير الطريق الرئيسي من بوابة الجامعة وصولا إلى مبنى رئيس الجامعة، وكان فى إستقبال رئيس الجامعة مسئولى الشركه المهندس حسن صلاح والمهندس طارق عادل.

وتتم الأعمال بإشراف السيده هدى فرج أمين عام الجامعة وإشراف تنفيذى الإدارة الهندسية برئاسة المهندسة هبة إمام مدير عام الادارة الهندسية وبمتابعة المهندسة إيمان جمعة، والمهندسة هبة السيد، والمهندس مجدى سليمان.