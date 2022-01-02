ذا هيل: مستشار بارز لترامب يسلم مجموعة هائلة من الوثائق للجنة 6 يناير

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة ذا هيل إن مفوض شرطة نيويورك السابق برنارد كيرك، مستشار الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، قدم للجنة التحقيق فى أحداث اقتحام الكونجرس بمجلس النواب مجموعة هائلة من الوثائق استجابة لطلب استدعاء من قبل اللجنة فيما يتعلق بمحاولات إلغاء نتيجة الانتخابات.

وأشار خطاب من محامية كيرك بتاريخ الجمعة الماضى، إلى أن الأخير أراد التعاون مع اللجنة ومع أى محققين يرغبون حقا فى المضى قدما بشكل سريع والوصول إلى الحقيقة.

وقالت تيموثى بارلاتور، محامية كيرك فى خطابها لرئيس اللجنة بينى تومسون، إن موكلها يؤمن بقوة بالنظام الدستورى للحكم، ولم يشارك أبدا فى أى محاولات للترويج لمزاعم كاذبة، ومن ثم فإنه كان يؤمن- كما يفعل الآن- بأن هناك مخالفات وتناقضات انتخابية كبيرة بالإضافة إلى أدلة على وجود تزوير محتمل فى الانتخابات يجب التحقيق فيه بشكل صحيح. ولهذا السبب، يريد كيريك بشدة التعاون مع اللجنة أو أى محققين يرغبون حقا فى المضى قدما بسرعة والوصول إلى الحقيقة.

ومن بين الوثائق التى تم الكشف عنها فى خطاب هو خطة التواصل الاستراتيجية التى تهدف إلى الضغط على الأعضاء الجمهوريين فى الكونجرس، بمن فيهم أعضاء مجلس الشيوخ عن الولايات المتأرجحة، للتصويت ضد التصديق على نتائج انتخابات 2020، ويشمل هذا قضايا يتم تسليط الضوء عليها مثل تصويت الموتى وتصويت أفراد تحت السن وبطاقات الاقتراع المزورة.