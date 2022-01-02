اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 يناير 2022 12:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

خطوات تساعدك فى تجديد رخصة سيارتك إلكترونيا دون التوجه لوحدة التراخيص..اعرفها

الأحد، 02 يناير 2022 11:07 ص
خطوات تساعدك فى تجديد رخصة سيارتك إلكترونيا دون التوجه لوحدة التراخيص..اعرفها بوابة مرور مصر كيف - ارشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وضعت إدارة المرور العديد من الشروط والإجراءات التى يمكن من خلالها تجديد رخص السيارات عبر بوابة المرور الإلكترونية، لتخفيف الزحام عن وحدات التراخيص، وللوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وهناك شروط لتجديد الرخص ومنها:

- الدخول على بوابة المرور من خلال الرابط الإلكترونى:

- لتجديد الرخصة يجب على المستخدم الموافقة على الشروط والأحكام​ التالية ​

- يختار المستخدم رخصة المركبة المطلوب تجديدها.

- يجب أن تكون المركبة بنوع ترخيص ملاكي أو دراجة نارية وأن تكون أقل من 2030 سي سي​ .

- يجب على المستخدم أن يقوم بدفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة .

- لا يجوز توصيل الرخصة في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع أو عدم وجود ملصق إلكتروني ​​​.

- عند التقديم على تجديد للرخصة للمستخدم الحق في اختيار إذا كان يريد توصيل الرخصة إلى عنوان معين أم أنه يريد استلامها من وحدة المرور و ذلك في حالة ان المركبة ليست في حالة فحص أو حظر.

- إذا اختار المستخدم توصيل الرخصة فسيتم تحديث الطلب بعد اصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل ويتم عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود .

- المستندات المطلوبة الرخصة السابقة .

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل.

- شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"​.

 

ادارة المرور

البوابة الالكترونية

اخبار الحوادث

بوابة مرور مصر

اخبار عاجلة

تجديد الرخص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة