توزيع 48 ألف طائر بمشروع تربية البط بقرى ومراكز البحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن المحافظة قامت بتنمية وتطوير العديد من المشروعات فى شتى القطاعات ومنها المشروعات الإنتاجية والتى لها مردود كبير على المواطنين لتحقيق أقصى إستفادة والمساهمة فى توفير فرص العمل.

ولفت إلى تكثيف الجهود التى تتم لدعم القرية البحراوية وتحويلها إلى قرية منتجة وزيادة فرص العمل للشباب ودعم المرأة المعيلة من خلال العديد من المشروعات المنفذه وتقديم كافة أشكال الدعم لتلك المشروعات خاصة بالقرى الأكثر إحتياجاً.

وأشار محافظ البحيرة إلى أن مشروع توزيع وتربية البط والذي تم دعمه من المحافظة بقيمة 5 مليون جنية يلقى إقبالا كبيرا من الأهالى، مشيراً إلى أنه تم توزيع 700 طائر على 35 مستفيد بمدينه حوش عيسى ليصبح إجمالي ما تم توزيعه حتى الآن 48 ألف و460 طائر على إجمالي 2423مستفيد .

وأوضح محافظ البحيرة أن المشروع يهدف إلى رفع المستوى الإقتصادي للأسر الأكثر إحتياجاً وتحقيق التنمية بالقرى من خلال تقديم 20 بطة مسكوفي للأسر المحتاجة والتكفل بتقديم مبالغ مالية لإطعامهم، بالإضافة إلى تقديم الإستشارات البيطرية للمستفيدين من المشروع بالتعاون بين الأجهزة المعنية .