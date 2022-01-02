تقرير: استمرار ازمة الهجرة فى إسبانيا وإنقاذ حوالى 400 مهاجر خلال 48 ساعة

فاطمة شوقى

تستمر أزمة الهجرة غير الشرعية واللاجئين فى إثارة قلق الحكومة الإسبانية، وقامت خدمات الإنقاذ البحرى خلال الـ 48 ساعة الماضية حوالى 400 مهاجر كانوا يحاولون الصعود على متن قوارب محفوفة بالمخاطر، تُعرف باسم باتيراس، إلى نقاط مختلفة من ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​الإسبانى وإلى أرخبيل جزر الكنارى وجزر البليار.

وأشارت صحيفة "بريميرا اورا" الإسبانية إلى أن خدمات الطوارئ المختلفة ذكرت أن بعض القوارب التى تم تحديدها كانت على وشك الغرق مع ركابها، وفى عدة حالات أطفال أو نساء حوامل، أو فعلت ذلك بالفعل، لذلك تم إنقاذ ثلاث جثث.

فى أرخبيل بجزر الكنارى، تلقى 237 مهاجرا المساعدة فى الساعات الأخيرة، بما فى ذلك ثلاثة عشر قاصرًا - ثلاثة منهم أطفال - و43 امرأة - اثنتان منهم حوامل - كانوا يبحرون فى أربع زوارق.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم العثور على 72 شخصًا آخرين خلال الـ 48 ساعة الماضية فى ثلاثة قوارب مختلفة عندما حاولوا الوصول إلى جزر البحر الأبيض المتوسط ​​فى جزر البليار. يضاف إلى هؤلاء الثمانين التى وصلت إلى سواحل مورسيا والمرية، فى جنوب شرق إسبانيا.

وفقًا لبيانات وزارة الداخلية الإسبانية فإنه منذ 16 ديسمبر، وصل 37385 مهاجرًا هذا العام إلى إسبانيا عن طريق البحر، و55% عبر طريق الكنارى (20752)، و43% عن طريق المضيق والبحر الأبيض المتوسط ​​(15996) والباقى على طول سواحل سبتة ومليلية (637)، وكلاهما يقع فى شمال إفريقيا.