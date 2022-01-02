تزايد حالات الإصابات والوفيات بسبب كورونا فى أنحاء العالم.. وارتفاع نسبى فى أوروبا

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واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميا، /السبت/، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي أوروبا، رصدت هيئة الصحة العامة الفرنسية 110 حالات وفاة، و219 ألفا و126 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات المسجلة في فرنسا إلى 123 ألفا و851 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 10 ملايين و191 ألفا و926 حالة.

فيما أفادت الحكومة البريطانية بوفاة 154 شخصا وإصابة 162 ألفا و572 آخرين بالفيروس خلال اليوم المنصرم، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 172 ألفا و657 شخصا.

بينما رصدت وزارة الصحة الإيطالية 111 حالة وفاة، و141 ألفا و262 إصابة جديدة، ما يرفع عدد الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في إيطاليا حتى اليوم إلى 137 ألفا و513 حالة، بينما بلغ العدد التراكمي للإصابات 6 ملايين و266 ألفا و939 إصابة، بينها أكثر من مليون إصابة نشطة حاليا.

وفي إيرلندا، سجلت وزارة الصحة 23 ألفا و281 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 811 ألفا و840 حالة والوفيات إلى 5912 حالة.

وفي ألمانيا، أفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية بتسجيل 7 آلاف و153 إصابة جديدة بفيروس كورونا و22 حالة وفاة ناجمة عنه، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 7 ملايين و183 ألفا و601 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 112 ألفا و778 حالات وفاة.

وفي سلوفينيا، سجلت وزارة الصحة 1661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 465 ألفا و709 حالات والوفيات إلى 5595 حالة وفاة.

وسجلت مالطا 1030 إصابة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 53 ألفا و503 إصابات ، دون تسجيل أي حالات وفاة جديدة ليظل إجمالي عدد الوفيات عند 477 حالة.

وفي بيلاروسيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1311 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 700 ألف و421 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة إلى 5594 حالة.

وفي النمسا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3608 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و282 ألفا و227 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة إلى 13 ألفا و749 حالة وفاة.

وسجلت وزارة الصحة الرومانية 1451 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و26 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و810 آلاف و342 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة إلى 58 ألفا و779 حالة وفاة.

وفي كرواتيا تم تسجيل 5293 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و33 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 720 ألفا و538 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 12 ألفا و571 حالة وفاة.

وسجلت وزارة الصحة في سلوفاكيا 2660 حالة إصابة جديدة بكورونا و30 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 844 ألفا و393 حالة إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 16 ألفا و665 حالة وفاة.

وفي الدنمارك، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 19 ألفا و836 حالة إصابة جديدة و5 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 807 آلاف و207 حالات إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 3272 حالة وفاة.

وسجلت سلطات الصحة اليونانية 59 حالة وفاة، و30 ألفا و10 إصابات جديدة خلال اليوم الأخير، ما يرفع حصيلة الوفيات المسجلة في اليونان حتى اليوم إلى 20 ألفا و849 حالة، بينما بلغ عدد للإصابات المسجلة منذ ظهور الوباء إلى مليون و240 ألفا و862 إصابة.

كما سجلت السلطات الهولندية 27 حالة وفاة، و15 ألفا و667 إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في نذرلاند 20 ألفا و951 حالة، وإجمالي الإصابات التراكمي 3 ملايين و148 ألفا و315 إصابة.

وأبلغت السلطات الصحية البرتغالية عن وفاة 21 شخصا وإصابة 23 ألفا و290 آخرين خلال آخر 24 ساعة، لتصل حصيلة الوفيات المسجلة في البلاد إلى 18 ألفا و976 حالة، وإجمالي الإصابات التراكمي إلى مليون و412 ألفا و396 إصابة.