تحرير 140 محضر وضبط سلع غذائية ومنتجات منتهية الصلاحية ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تلقى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف تقريراً من مديرية التموين والتجارة الداخلية،بشأن نتائج جهود الحملات التفتيشية التى نفذتها أجهزة المديرية فى المدة من 24 إلى 31 ديسمبر الماضى بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطرى ومفتشى الأغذية بمديرية الصحة وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق ،حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير الذى أعده المهندس وصفى عبد الله وكيل الوزارة، الإشارة إلى أن الحملات المنفذة خلال تلك الفترة،أسفرت عن تحرير 84مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 11محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات،و 12محضراً لإنتاج خبز ناقص الوزن،و 15محضراً لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل،و 27محضرا لتدنى مستوى نظافة أدوات العجين،و 4محاضر للتصرف فى 935 جوال دقيق مدعم،و11 محضرا لعدم صرف بون للمواطنين،و2محضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس،و2محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش.

و تقوم أجهزة المديرية بالمرور اليومى على المطاحن للوقوف على الوارد والمنصرف وأرصدة الدقيق والأقماح ومتابعة المنصرف للمخابز البلدية وسحب العيينات وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية، وقد صدر القرار الوزارى رقم 186 بتوريد محصول القمح المنتج محلياً لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختيارياً،حيث يبدأ موسم التوريد 15 أبريل القادم وحتى 15 يوليو القادم،وذلك لجميع الأصناف المنصرفة محلياً على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل بدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط،إذ تقوم المديرية بإجراءالترتيبات اللازمةوالإشراف على مواقع التخزين المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة وكذلك تشكيل اللجان الخاصة بالاستلام برئاسة المديرية بمواقع الاستلام على مستوى المحافظة_المنوط بها الاستلام والتخزين طبقاً للمواصفات المحددة.

فيما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكميات المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 100 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة،فى حين تم تحرير 3مخالفات لعدم الإعلان عن أسعارالمواد التموينية،و4مخالفات لبدالين تموينيين للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد فى مواعيد العمل وعدم صرف بون بالمقررات التموينية ،و 6مخالفات لعدم حمل شهادة صحية صادرة من مديرية الصحة بالخلو من الأمراض المعدية.

كما أسفرت الحملات اليومية التى تقوم بها المديرية وأجهزنها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير 4محاضر لعدم الإعلان عن الأسعارفى الأنشطة المختلفة،و11محضر لجزارين وتجارمواد غذائيةلعدم حمل شهادات صحية،و4 محاضر لجزارين لقيامهم بعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وتم ضبط 80 كجم غير مدغومة بالأختام الرسمية للمجازر ، ومحضر لأحد الجزارين لعدم تغطية اللحوم بالشاش الأبيض ، ومحضر لاحد التجار لقيامه بتجميع 3 آلاف رغيف بلدى مدعم بغض بيعه فى السوق السوداء.

بجانب 4 محاضر لمصانع لمزاولتها النشاط بدون ترخيص وتقليد واستخدام علامات وأسماء ماركات تجارية بغرض التلاعب وتضليل المستهلكين وشملت المضبوطات(ماكينة طحن أعشاب طبيعية ، ميزان حساس، 5 ماكينات تغليف، 5 أجولة أعشاب،استيكرات لاصقة بأسماء تجارية مملوكة للغير،وعبوات وزجاجات زيوت وخل )، علاوة على تحرير 2 محضر ضد منشآت طبية لممارسة النشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة وحيازة أدوات ومستلزمات طبية مجهولة المصدر( ترمومترات،مضادات وخافضات حرارة، سرنجات،جهاز قياس سكر،كلونات)، علاوة على تحرير 4 محاضر لمحلات ذهب وتجارية لعدم إمساك دفاتر تجارية ومخالفة التعليمات.

وفى جانب الرقابة على المواد البترولية والمستودعات يتم المرور بصفة دورية على جميع المحطات للتأكد من توافر كافة المنتجات والمواد البترولية والتزام المسؤولين بالمحطات،علاوة على المرور على مصانع تعبئة البوتاجاز للتأكد من توافر الغاز الصب والالتزام بالأوزان المقررة، حيث تم تحرير 10 محاضر لمستودعات بوتاجاز لعدم ممارستها النشاط للإغلاق وعدم ممارسة النشاط أثناء ساعات العمل، ومحضر ضدإحدى طلمبات الرصيف التى تعمل بدون ترخيص وتم التحفظ على 300 لتر بنزين 80.

وفى ملف مواجهة الغش التجارى تم سحب 5 عينات لمواد غذائية وغير غذائية من الأسواق وإرسالها إلى المعامل المختصة لإصدار التقرير اللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستخدام، بالإضافة إلى تحرير محضر ضد أحد محلات بيع المواد الغذائية والمجمدات، وتم التحفظ على 50 كجم كبدة مجمدة منتهية الصلاحية ، ومحضر ضد أحد مراكز تعبئة السكر لتعبئته سكر ناقص الوزن وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن.