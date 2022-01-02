برودة فى الجو وغيوم بسماء محافظة المنوفية.. والمحافظ يعلن استمرار الطوارئ.. لايف

المنوفية - محمد فتحى

قدم اليوم السابع بث مباشر حول حالة الطقس بمحافظة المنوفية، حيث تشهد محافظة المنوفية،موجة من الطقس السيئ لليوم الرابع على التوالي، وغيوم بالسماء وبروده فى الجو.

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قد قرر صرف مكافاة مالية لجميع عمال النظافة على مستوى مراكز ومدن المحافظة تقديراً لدورهم البارز في شفط تجمعات المياه في ظل موجة الطقس السيئ ، جاء ذلك خلال جولته الميدانية ظهر أمس لمتابعة أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار وتوزيع بطاطين الشتاء على عمال النظافة وفرق شفط تجمعات مياه الأمطار ، رافقه خلالها رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز شبين الكوم وقويسنا وحى غرب وشرق.

وخلال جولته شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بإعداد حصر شامل لكافة المناطق الأكثر تجمعاً للمياه بنطاق المركز والمدينة وذلك لتمركز سيارات الشفط بها لضمان سرعة التعامل الفورى مع التجمعات.

كما وجه بحصر شامل لكافة إحتياجات المركز من سيارات الشفط والمعدات اللازمة متنوعة الأحجام لوضعها كأولوية أولى بخطة العام القادم للوصول لكافة بؤر تجمعات المياه بالقرى والنجوع.

هذا وقد تابع المحافظ أعمال شفط تجمعات المياه بكوبرى السمك بحى غرب شبين الكوم ، ووجه المحافظ رئيس الحى بإزالة كافة تراكمات القمامة وتحسين مستوى النظافة بالشوارع الجانبية المتفرعة من شارع صبرى أبو علم وإزالة الإشغالات بمنطقة كوبرى السمك، وإدراج رصف أسفل كوبرى السمك بخطة الرصف مع مراعاة الميول والمواصفات الفنية ومشدداً بالإنتهاء من الأعمال خلال أسبوع مع تحسين الشكل الجمالى بمزلقان أبو عجوة.

كما تابع محافظ المنوفية أعمال رفع تجمعات المياه بشارع طلعت حرب بحى شرق شبين الكوم ، وشدد على رئيس الحى بتكثيف الجهود لسرعة الإنتهاء من كافة أعمال المياه بنطاق الحى ، وخلال تفقده لأعمال شفط المياه سيراً على الأقدام بطريق شبين الكوم قويسنا " مدخل ميت خلف – زوير " ، لاحظ المحافظ تجمعات قمامة مجاورة لمدرسة الألسن ، وعلى الفور كلف رئيسة المدينة برفع التجمعات وتحسين مستوى النظافة بالمنطقة.

واختتم المحافظ جولته الميدانية بمتابعة أعمال رفع المياه بميدان سليمان متولى " مدخل مدينة قويسنا " وطريق جيهان ، ووجه المحافظ رئيس المدينة بحصر الأماكن المنخفضة التى تتمركز فيها تجمعات المياه لتعليتها وتسويتها منعاً لتجمعات المياه بها مرة أخرى.

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد أصدر توجيهات مشددة لرؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة بالتواجد الميدانى بالشوارع وعلى مدار اليوم لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار ، والمتابعة المستمرة على مدار الساعة مع غرفة العمليات المركزية بالديوان العام لمواجهة أى أثار سلبية تنتج عن سوء الأحوال الجوية .

ومن جانبه ناشد محافظ المنوفية جموع أهالى وأبناء المحافظة الإلتزام بالمنازل وعدم النزول للشوارع إلا للضرورة القصوى حتى تتمكن الأجهزة التنفيذية من أداء عملها في رفع كافة تجمعات المياة وإتخاذ الحيطة والحذر حفاظاً على الصحة العامة ، والإبلاغ الفورى لأية طوارىء على الخط الساخن للمحافظة (15562) أو غرفة العمليات المركزية (2224899- 2239804 )لسرعة التعامل.