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برد وشمس بعد ليلة ممطرة.. حالة الجو فى قنا على كل شكل ولون (فيديو)

الأحد، 02 يناير 2022 12:43 م
برد وشمس بعد ليلة ممطرة.. حالة الجو فى قنا على كل شكل ولون (فيديو) برد وشمس بعد ليلة مطر بقنا
قنا صابر سعيد

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شهدت محافظة قنا طقسا مشمسا مع أجواء باردة على مختلف الأنحاء، وذلك بعد هطول أمطار على مختلف الأنحاء، وذلك للمرة الأولى منذ قدوم فصل الشتاء.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس، حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء مع سقوط أمطار على عدد من المحافظات.

وأعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، فى وقت سابق عن رفع درجة الاستعداد القصوى وتفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، بجانب غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات المعنية، في حالة سقوط أمطار غزيرة.

وأشار الداودي، إلى أنه وجه رؤساء الوحدات المحلية بإرشاد المواطنين بالابتعاد من الأعمدة أثناء نزول الأمطار.


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