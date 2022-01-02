اليوم السابع
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النيابة تستجوب 14 متهما بغسيل 70 مليون جنيه أخفوها في العقارات والسيارات

الأحد، 02 يناير 2022 06:43 م
النيابة تستجوب 14 متهما بغسيل 70 مليون جنيه أخفوها في العقارات والسيارات غسل أموال
كتبت أمنية الموجي

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تباشر النيابة العامة، التحقيق مع 14 متهما بتكوين تشكيل عصابي منظم، قام بغسل قرابة 70 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات، لإخفاء مصادر الحصول عليها.

وتواجه النيابة المتهمين، بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، وكشفت أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

وأضافت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة، من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  70 مليون جنيه.

 

 


غسل اموال

اتجار بالمخدرات

النيابه العامه

التحقيق مع متهمين

غسيل أموال

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