النقض تنظر الطعون على حكم إعدام المتهمين بالهجوم على فندق الأهرامات اليوم

كتب إبراهيم قاسم

تواصل محكمة النقض اليوم الأحد، نظر طعن المتهمين في قضية الهجوم الإرهابي على فندق الأهرامات الثلاثة، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات.

وكانت الدائرة 5 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، عاقبت 6 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"الهجوم على فندق الأهرمات الثلاثة"، بالإعدام شنقاً وإلزامهم المصروفات.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم فى الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.

ويقدم "اليوم السابع" فى النقاط التالية أبرز محطات محاكمة 26 متهماً بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة.

1 -أسندت النيابة للمتهمين أنهم فى الفترة من منتصف 2015 وحتى 13-فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون.

2- المتهمون هاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.

3- قائمة المتهمين شملت 26 متهماً بينهما 12 حدثا.

4 – 5 أكتوبر 2019.. جنايات الجيزة تحجز جلسة 12 أكتوبر للحكم على المتهمين.

5- الجنايات تقضى بالإعدام شنقاً لـ6 متهمين والمؤبد لـ 8 أخرين.

6- الجنايات تقضى بمعاقبة 12 حدثا بالسجن 10 سنوات.