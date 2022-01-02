النقض تخفف حكم الإعدام على 6 متهمين للمشدد فى قضية تفجير فندق الأهرامات

كتب إبراهيم قاسم

قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، فى طعن المتهمين في قضية الهجوم الإرهابي على فندق الأهرامات الثلاثة، بتخفيف حكم الإعدام على 6 متهمين إلى السجن المشدد 10 سنوات وتخفيف حكم المؤبد لـ 8 متهمين إلى 5 سنين وإلغاء الحكم لـ12 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات ببرائتهم في القضية المعروفة إعلاميا "الهجوم على فندق الأهرامات" وإلزامهم بالمصروفات الجنائية.

وكانت النيابة العامة أحالت للمتهمين حيث تضمنت تفاصيل القضية:

1 -أسندت النيابة للمتهمين أنهم فى الفترة من منتصف 2015 وحتى 13-فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون.

2- المتهمون هاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.

3- قائمة المتهمين شملت 26 متهماً بينهما 12 حدثا.

4 – 5 أكتوبر 2019.. جنايات الجيزة تحجز جلسة 12 أكتوبر للحكم على المتهمين.

5- الجنايات تقضى بالإعدام شنقاً مخ لـ6 متهمين والمؤبد لـ 8 أخرين.

6- الجنايات تقضى بمعاقبة 12 حدثا بالسجن 10 سنوات.

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