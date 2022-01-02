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النقض تخفف حكم الإعدام على 6 متهمين للمشدد فى قضية تفجير فندق الأهرامات

الأحد، 02 يناير 2022 01:11 م
النقض تخفف حكم الإعدام على 6 متهمين للمشدد فى قضية تفجير فندق الأهرامات محكمة النقض-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، فى طعن المتهمين في قضية الهجوم الإرهابي على فندق الأهرامات الثلاثة، بتخفيف حكم الإعدام على 6 متهمين إلى السجن المشدد 10 سنوات وتخفيف حكم المؤبد لـ  8 متهمين إلى 5 سنين وإلغاء الحكم  لـ12 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات ببرائتهم في القضية المعروفة إعلاميا "الهجوم على فندق الأهرامات" وإلزامهم بالمصروفات الجنائية.
 
وكانت النيابة العامة أحالت للمتهمين حيث تضمنت تفاصيل القضية:
 
1 -أسندت النيابة للمتهمين أنهم فى الفترة من منتصف 2015 وحتى 13-فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون.
 
2- المتهمون هاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.
 
3- قائمة المتهمين شملت 26 متهماً بينهما 12 حدثا.
 
4 – 5 أكتوبر 2019.. جنايات الجيزة تحجز جلسة 12 أكتوبر للحكم على المتهمين.
 
5- الجنايات تقضى بالإعدام شنقاً مخ لـ6 متهمين والمؤبد لـ 8 أخرين.
 
6- الجنايات تقضى بمعاقبة 12 حدثا بالسجن 10 سنوات.
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فندق الأهرامات الثلاثة

تفجير فى شارع الهرم

محكمة النقض

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