الموافقة على 54 طلب تقنين جديدا فى اجتماع اللجنة العليا للبت ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

ترأس الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاجتماع رقم 90 للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة ،وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ،السيد بلال حبش نائب المحافظ ،اللواء جمال مسعودالسكرتير العام،لمياء جلال المشرفة العام على الأمانة الفنية باللجنة ،أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع تمت الموافقة على 54 طلب تقنين جديد،ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها" حتى الآن"إلى 3287 طلبا،فيما وصل العدد الإجمالي للعقود التي تم تحريرها إلى 1818عقدا موزعا (1323عقود مباني، 495عقد زراعة)،وجار البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.