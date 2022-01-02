المشدد 15 عاما لعاطل ضبط بحوزته كمية من الحشيش بقصد الإتجار في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

قضت محكمة جنايات سوهاج، بجلستها اليوم، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد جلال سعد وهانى محمد صبحى، بأمانة سر طه حسين، بمعاقبة عامل بالحبس 15 سنة و100 ألف جنيه غرامة، وذلك لحيازته 5 طرب من مخدر الحشيش بقصد الإتجار والتعاطى، وسنه حبس مع الشغل للتعاطى، وذلك عقب ضبطه بدائرة مركز ساقلته.

ترجع الواقعة عقب تمكن مديرية أمن سوهاج، من ضبط محمد . ص . أ . م 27 سنة حاصل على دبلوم ويقيم شارع المحطة دائرة قسم أول سوهاج، أثناء تواجده بدائرة مركز شرطة ساقلته وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بلغت عدد 5 طرب من ذات المخدر وذلك بقصد الإتجار والتعاطى تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وبمواجهته بما أسفرت عنه عملية الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والتعاضى تم تحرير محضرا بالواقعة وتم إحاتله للنيابة العامة التي قررت حبسه وعقب إنتهاء مدة حبسه الإحتياطى تم إحالة المتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.

يذكر أن محكمة جنايات سوهاج، قضت قبل ذلك ، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلوسة، وأحمد جلال إبراهيم، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين بمعاقبة شخص بالسجن المؤبد وبراءة 3 آخرين، لاتهامهم بقتل طفل والشروع فى قتل 3 أشخاص، بدائرة مركز المنشاة.

تعود أحداث الواقعة إلى العام الماضى، عندما وجهت النيابة لكل من "م" 34 سنة، و"م" 18 سنة طالب، و"ب" 23 سنة طالب، و"ن" 56 سنة عامل، تهمة قتل الطفل أ . م، والشروع فى قتل م . ا ، و أ . م ، و م . م، بأن أطلقوا عليهم وابل من الرصاص من أسلحة نارية بحوزتهم، بسبب خلافات سابقة بينهم، وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.