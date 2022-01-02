المرور يضبط 513 مخالفة وحالتى تعاطٍ أثناء القيادة فى أسوان

أسوان - صلاح المسن

نظمت مديرية أمن أسوان اليوم، حملة مرورية على الطرق السريعة بأنحاء محافظة أسوان لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن تحرير 513 مخالفة مرورية متنوعة، وتم ضبط دراجات بخارية بدون ترخيص وبدون لوحات.

تضمنت الجهود التى شنتها إدارة المرور تحرير 76مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة.و التصالح الفورى فى 65مخالفة وتحرير 116مخالفة غرامة ونش ، وسحب تراخيص 36مسببات الحوادث وسحب تراخيص 106 حالة لعدم قبول التصالح كما أسفرت الحملة عن تحرير 110مخالفة متنوعة.

وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص 25 قائد سيارة بكمين أبو سمبل أسوان دائرة قسم شرطة أسوان وأسفر الفحص عن حالتى إيجابية لتعاطى الحشيش والبانجو والأقراص المخدرة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.