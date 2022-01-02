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المرور تقرر غلق الصحراوى الشرقي والغربي واسكندرية الصحراوي بسبب الشبورة

الأحد، 02 يناير 2022 02:30 ص
المرور تقرر غلق الصحراوى الشرقي والغربي واسكندرية الصحراوي بسبب الشبورة شبورة مائية_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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قررت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مؤمن السعيد مساعد وزير الداخلية، قبل قليل، إغلاق الطريق الصحراوي الشرقي والغربي من بني سويف حتي اسيوط، وتم التنسيق مع مديرية امن بني سويف والمنيا واسيوط، وذلك بسبب وجود شبورة مائية تعيق الرؤية أمام قائدى السيارات، منعًا لوقوع الحوادث المرورية.
 
كما قررت ادارة المرور غلق طريق الاسكندرية الصحراوي امام حركة المرور بسبب وجود شبورة مائية تعيق الرؤية أمام قائدى السيارات، منعًا لوقوع الحوادث المرورية.
 
وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا علي سلامتهم.
 
 

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