الكفاية الإنتاجية: 202 شاب وفتاة شاركوا بمبادرة لتعلم فن الدهان

كتب إسلام سعيد

نظمت مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني تحت رعاية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حفل ختام مبادرة (أتعلم صح ادهن صح)والذي تضمن تخريج 202 من المشاركين من شباب الخريجين والمدربين وتكريم 26 خريج و9 مدربين بدروع التكريم وشهادات التقدير، وذلك بحضور اللواء خالد أبو مندور، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني و منال جمال الدين مدير عام إدارة تدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة والدكتورة مى التلاوي رئيس مجلس أمناء مؤسسة القيادات المصرية للتنمية (LEAD ) وهاني البلوني رئيس قطاع التسويق والمبيعات للمجموعة الدولية للدهانات الحديثة (ميدو) .

وقال اللواء خالد أبو مندور، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني أن تنفيذ مبادرة (اتعلم صح وادهن صح) يعكس جهود وزارة التجارة والصناعة ممثلة في مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني في القيام بعمليات التطوير المستمر وإدخال مهن جديدة بمراكز التدريب التابعة لها بالإضافة إلى الاستفادة من الكوادر البشرية المؤهلة بالمصلحة في كافة التخصصات لتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة الفنية المدربة، مشيراً إلي أن مبادرة أتعلم صح ادهن صح عبارة عن برنامج تدريبي اطلقته المصلحة بالتنسيق مع مؤسسة القيادات المصرية للتنمية (LEAD )، والمجموعة الدولية للدهانات الحديثة (ميدو)، ووزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة، بهدف تأهيل الشباب والفتيات علي المهارات الفنية في دهان الأخشاب و دوكو السيارات و رفع مستوي القدرات المهنية للمتدربين.

وأوضح أبو مندور أن المبادرة بدأت منذ عام واستهدفت تدريب 202 متدرب منهم 70 فتاة ومتدرب واحد من ذوي الهمم على مهنة "فني دوكو" السيارات ودهان الأخشاب، من سن 18 إلى 40 سنة لتعلم مهارات دهان السيارت ودهان الأخشاب وتمكينهم من اكتساب المهارات الفنية والسلوكية والقدرات والمعلومات المطلوبة وتطبيقها بصورة عملية وكذا معرفة أساسيات مهارات دهان السيارات ودهان الأخشاب بصورة صحيحة والمساهمة في توجيههم للعمل بشركات وانشاء مشروعات صغيرة خاصة.

وأشار رئيس المصلحة إلي أن برنامج التأهيل تضمن عقد 7 دورات في مجال دهان الأخشاب و3 دورات في مجال دهان السيارات بمراكز التدريب المهني بدمياط والعاشر من رمضان و مركز السيارات بشبرا والجامعة التكنولوجية وكلية التربية النوعية، لافتاً الى ان المبادرة استهدفت ايضاً عقد دورات TOT لمدربين الكفاية الإنتاجية القائمين على العملية التدريبية لتأهيلهم لتدريب الطلبة والطالبات وشباب الخريجين بالمراكز التدريبية .

ووجه رئيس الكفاية الانتاجية الدعوة لجميع الشركات الصناعية ورجال الصناعة للتعاون المثمر والبناء مع المصلحة سواء بإختيار الخريجين للعمل أو لتدريب الكوادر الفنية لديهم وكذا تقديم أية مقترحات من جانبهم تساهم في إيجاد عمالة مدربة طبقاً للمهارات المطلوبة لسوق العمل ، لافتاً الى ان المصلحة تتميز بالمرونة في التدريب وإعداد المناهج التدريبية التي تناسب التحديث المستمر للصناعة المصرية وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار استراتيجية ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

ومن جانبها اشادت الدكتورة مني التلاوي رئيس مجلس أمناء مؤسسة القيادات المصرية للتنمية (LEAD) بالجهود الكبيرة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني ووزاراتي الشباب والرياضية والتعليم العالي و مؤسسة القيادات المصرية للتنمية (LEAD )و المجموعة الدولية للدهانات الحديثة (ميدو) لتنفيذ مبادرة اتعلم صح ادهن صح في تقديم كافة اوجه الدعم للبرنامج والذي يهدف الى خلق جيل من الشباب والفتيات يعي بأهمية التعليم الفني والتدريب والتشغيل بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وباعتبار التعليم الفني قاطرة التنمية الاقتصادية .

وبدورها أوضحت السيدة / منال جمال الدين مدير عام إدارة تدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة أن المبادرة لها دور كبير في تأهيل الشباب من خلال اثقالهم بالمهارات الفنية والتأهيل والتطوير في القدرات المهنية التي تساعدهم على توفير فرصة عمل مناسبة، والمساهمة في التنمية المستدامة، مشيرةً الى امكانية التعاون بين الكفاية الانتاجية ووزارة الشباب للمشاركة في برامج التدريب التى تنظمها الوزارة.

ومن جهته اكد هاني البلوني رئيس قطاع التسويق والمبيعات للمجموعة الدولية للدهانات الحديثة (ميدو) على دور مبادرة اتعلم صح وأدهن صح التنموي لتأهيل أكثر من 200 شاب وفتاة مع دمج ذوی الهمم لمهنه دهان الاخشاب ومهنه دهان.