الطيران الإسرائيلى يقصف مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة .. فيديو

شن الطيران الحربي الإسرائيلي في ساعة متأخرة يوم السبت سلسلة من الغارات على مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
ونشر مغردون على "تويتر" مقاطع فيديو وثقت القصف العنيف الذي طال المدينة.
شاهد قصف على خانيونس جنوب قطاع غزة#غزه_تقاوم #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/0cx4PhILuw— حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) January 1, 2022
وقال نشطاء إن الجيش الإسرائيلي استهدف خانيونس بأكثر من 10 غارات.
وأفاد التلفزيون الإسرائيلي بأن سلاح الجو قصف موقعا للفصائل الفلسطينية غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.
وذكرت "القناة 13" العبرية أن سلاح الجو قصف أهدافا في قطاع غزة ردا على إطلاق الصواريخ على سواحل تل أبيب.
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