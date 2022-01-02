اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الطيران الإسرائيلى يقصف مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة .. فيديو

الأحد، 02 يناير 2022 01:00 ص
الطيران الإسرائيلى يقصف مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة .. فيديو الطيران الاسرائيلى
وكالات

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شن الطيران الحربي الإسرائيلي في ساعة متأخرة يوم السبت سلسلة من الغارات على مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

ونشر مغردون على "تويتر" مقاطع فيديو وثقت القصف العنيف الذي طال المدينة.

وقال نشطاء إن الجيش الإسرائيلي استهدف خانيونس بأكثر من 10 غارات.

وأفاد التلفزيون الإسرائيلي بأن سلاح الجو قصف موقعا للفصائل الفلسطينية غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت "القناة 13" العبرية أن سلاح الجو قصف أهدافا في قطاع غزة ردا على إطلاق الصواريخ على سواحل تل أبيب.

 
 

فلسطين

خانيونس

الاحتلال الاسرائيلى

اخبار فلسطين

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