الطقس السيئ يتسبب فى انقطاع الكهرباء عن قرب القليوبية.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت قرى محافظة القليوبية حالة من الظلام نتيجة انقطاع التيار الكهربائى بسبب موجة الطقس السيء التى شاهدتها المحافظة وسقوط كميات كبيرة من الأمطار وغرق الشوارع وسط إعلان حالة الطوارئ من قبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لمواجهة تداعيات موجة الطقس السيئ فيما انتشرت معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، فور سقوط أمطار غزيرة على مدن ومراكز المحافظة، للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بالمناطق الرئيسية والطرق الحيوية والأنفاق فور سقوط الأمطار، حيث شهدت المحافظة سقوط أمطار غزيرة وانتشار البرق والرعد فى سماء المحافظة، خلال الساعات الأخيرة لليوم الأحد.

وتابع المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، أعمال رفع مياه الأمطار بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى وطريق شبرا بنها الحر وطريق بنها المنصورة، والانفاق بطريق مصر الإسكندرية الزراعى ومدينة بنها.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، أنه فور إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار على مدن المحافظة وجه بنشر معدات الشركة بكافة المناطق الحيوية والطرق الرئيسية بمدن المحافظة وتشكيل غرف عمليات بالفروع على مدار الساعة لتلقى بلاغات تجمعات مياه الأمطار والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة والإدارة العامة للمرور.

فيما أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، رفع حالة الطوارئ بسبب سوء الأحوال الجوية، كما أكد على كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة نظرا للظروف الجوية التى تمر بها البلاد على مدار اليومين القادمين واحتمال سقوط أمطار غزيرة، وحالة من عدم الاستقرار فى الطقس.

ووجه المحافظ، بعقد غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، لمتابعة ومواجهة أى حوادث طارئة قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية، لافتًا إلى أنه كلف مديرو المديريات ورؤساء الوحدات المحلية وشركة المياه والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصةً على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية. كما وجه، بتشكيل فرق للتدخل السريع تحسبًا للأمطار والسيول المحتملة حتى نهاية موجة الطقس السيئ، بالإضافة إلى مراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أى ظرف طارئ.