السجن المشدد 6 سنوات لقهوجي بسبب إتجاره بمخدر الهيروين بقليوب

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار محمد رشاد عبد الرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد رفعت النجار، وراغب محمد رفاعي، وأمانة سر رضا جاب الله، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لقهوجى لإتجاره بمخدر الهيروين بدائرة قسم شرطة قليوب.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8926 لسنة 2021 جنايات قسم قليوب، والمقيدة برقم 2781 لسنة 2021 كلى جنوب بنها، أن المتهم "س أ س"، 35 سنة، قهوجي، مقيم قليوب البلد دائرة قسم شرطة قليوب، أحرز بقصد الإتجار مخدر الهيروين فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط قهوجى بحوزته كمية من المواد المخدرة "الهيروين"، بقصد الإتجار، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، بمنطقة قليوب البلد دائرة قسم شرطة قليوب، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها، والذى ورد تقريره يؤكد أنه لمخدر الهيروين، وأحالت القضية للمحاكمة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق.