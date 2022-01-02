اليوم السابع
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البابا تواضروس ينعى الأب القمص بيجول مسعد كاهن كنيسة السيدة بالزيتون

الأحد، 02 يناير 2022 11:58 ص
البابا تواضروس ينعى الأب القمص بيجول مسعد كاهن كنيسة السيدة بالزيتون قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتب ـ محمد الأحمدى

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نعى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الأب القمص بيجول مسعد كاهن كنيسة السيدة بالزيتون، بالقاهرة، عن عمر تجاوز 86 سنة وبعد خدمة كهنوتية لأكثر من 24 عامًا.
 
وولد الأب في 9 أكتوبر 1935 وسيم كاهنًا في 16 يونيو 1997 على كنيسة السيدة العذراء بالزيتون بيد البابا شنودة الثالث، ورسمه قداسة البابا تواضروس الثاني برتبة القمصية في 25 من نوفمبر الماضي.
 
وتقدم قداسة البابا تواضروس الثانى بخالص العزاء للآباء كهنة كنيسة السيدة العذراء فى رحيل الأب القمص بيجول مسعد. 

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