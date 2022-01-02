الأمم المتحدة تطلق 9 توجيهات للتقليل من هدر الأغذية عالمياً

أ.ش.أ

أطلقت الأمم المتحدة، "روشتة" توجيهات تتضمن 9 خطوات للتقليل من هدر الأغذية عالمياً، خاصة أن تقديرات منظمة الأغذية والزراعة أشارت إلى فقد 14 % من كل الأغذية المنتجة على الصعيد العالمي ، من مرحلة ما بعد الحصاد حتى تجارة التجزئة وغيرها، مما استدعى وضع حد للفاقد والمهدر من الأغذية في جميع مراحل نظام الإمدادات الغذائية.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، ذكرت تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، أن نسبة 17% من إنتاج الأغذية في العالم قد تم إلقاؤها أو هدرها من جانب الأسر وتجار التجزئة وقطاع الخدمات الغذائية في عام 2019. وهذا يعادل قرابة 931 مليون طن من الأغذية.

وحددت الأمم المتحدة تسعة توجيهات للتقليل من هدر الأغذية، تتمثل في: التحلي بالواقعية، تخزين الطعام بشكل صحيح، فهم الفرق بين التوسيمات المتعلقة بتاريخ الصلاحية، السماح للضيوف بخدمة أنفسهم، تجميد بقايا الطعام أو إعطائها للضيوف، جعل بقايا الطعام وجبة غداء أو عشاء اليوم التالي، تناول بقايا الطعام بالكامل قبل تحضير أطباق جديدة، التبرع بما لا تستخدمونه، استخدام بقايا الطعام في صناعة السماد العضوي.