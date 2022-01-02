الأمطار تغرق شوارع وميادين مدينة بورفؤاد.. والدفع بسيارات لسحب المياه

بورسعيد ــ محمد فرج

تسببت الأمطار الغزيرة التي ضربت مدينة بورفؤاد صباح اليوم الأحد، فى غرق عدد من شوارع المدينة، وذلك تزامناً مع سوء الأحوال الجوية التى تتعرض لها محافظات مصر.

ومن جانبه، دفع مجلس مدينة بورفؤاد بسيارات الشفط لسحب مياه الأمطار من الشوارع والميادين لتحقيق المزيد من السيولة المرورية أمام السيارات والمشاة حتى يتمكنوا من عبور الطريق بسهولة ويسر .

ومن ثم تسببت التقلبات الجوية والطقس السيىئ من إعلان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن هناك استعدادات مكثفة وجاهزية تامة من جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة لمواجهة التقلبات فى الأحوال الجوية التى يشهدها موسم الشتاء الحالي، وأشار إلى أن هناك انتشارا لعدد كبير من سيارات الفاكيوم و شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة، وأضاف أنه يتم التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطوارئ.

وأشار المحافظ، إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة ، لافتاً إلى استمرار حالة التأهب بجميع الأجهزة التنفيذية لرصد حالة الشارع والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، واستمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم الفنية العاملة عليها، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين المحافظة فور تساقط الأمطار .بالإضافة إلي ماتم من تطهير مصارف المياة وإنشاء بالوعات الأمطار .

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن هناك خطة موسعة بجميع الأحياء ومدينة بورفؤاد للتعامل السريع مع أى طارئ قد ينتج عن سوء الأحوال الجوية، موضحاً أنه يتم المتابعة اللحظية لحالة الطقس، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة. مؤكداً أن الأوضاع بمدينة بورسعيد تسير بشكل جيد حتى الآن، مشيرا إلى استمرار رفع درجة الاستعدادات والطوارئ القصوى بغرفة عمليات المحافظة والأحياء لمواجهة حالة الطقس غير المستقرة .

ومن جانبها، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، استمرار عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأحد، يشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، وشبورة مائية كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد













