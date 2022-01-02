افغانستان تتلقى 500 ألف جرعة من لقاح كوفيد-19 قادمة من الهند

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ذكرت وزارة الشؤون الخارجية الهندية، السبت، أن نيودلهي أرسلت حزمة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان تضمنت 500 ألف جرعة من لقاح "كوفاكسين" المضاد لكوفيد-19.

وأوضحت الوزارة - في بيان لها بحسب ما نقلته وكالة أنباء آسيا الدولية "إيه إن آي" الهندية - أن المساعدات تسلمتها "مستشفى إنديرا غاندي" في كابول، مضيفة أنه سيتم إرسال 500 ألف جرعة أخرى خلال الأسابيع المقبلة .

وأشارت إلى أنه خلال الأسابيع المقبلة، سنقوم بإيصال إمدادات من القمح والمساعدات الطبية المتبقية، وفي هذا الصدد، نحن على اتصال مع الأمم المتحدة وآخرين من أجل وضع اللمسات النهائية على ما يتعلق بطرق النقل.

كانت الهند قد تعهدت بتقديم مساعدات إنسانية للشعب الأفغاني تشمل كميات من الحبوب كمساعدات غذائية، ومليون جرعة لقاح مضاد لكوفيد-19، وكميات من الأدوية الضرورية.

وفي وقت سابق الشهر الماضي، أرسلت الهند 1,6 طن من المساعدات الطبية إلى أفغانستان من خلال منظمة الصحة العالمية، بحسب الوكالة.