اعرف شروط الترشح لمسابقة الأم المثالية 2022 بأسيوط وأخر موعد للتقدم

أسيوط فريق المحافظات

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن مسابقة الأم المثالية لعام 2022 وفقًا للشروط والمعايير التى حددتها وزارة التضامن الاجتماعى والخاصة باختيار ( الأم المثالية – الأم البديلة – الأم من ذوى الاحتياجات الخاصة "سمعية – بصرية – حركية " – الام لأبن من ذوى الاحتياجات الخاصة متميز فى أحد المجالات "الرياضية – الفنية – العلمية" - أم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية – أم حاضنة على مشروع التمكين الاقتصادى على أن يكون آخر موعد لاستلام الأوراق الخاصة للأمهات يوم الخميس 20 يناير 2022.

وأشار المحافظ – فى بيان صادر عن مكتب إعلام محافظة أسيوط اليوم – إلى أن الشروط الأساسية لاختيار الأم المثالية لعام 2022 تمثلت فى قصة العطاء وألا يقل السن عن 50 سنة للأم فى 31 / 12 / 2021 والإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل وألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء فقط وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالى ويستثنى الابن المعاق ذهنيًا غير قابل للتعليم وألا تكون المتقدمة للمسابقة تمت بصلة لأى من العاملين بالتضامن الاجتماعى (مديرية – إدارة اجتماعية – وحدة اجتماعية) حاليًا أو سابقًا حتى الدرجة الرابعة لافتًا إلى إنه تم تشكيل لجنة بمديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة برئاسة وكيل الوزارة لفحص طلبات المتقدمين واختيار الأمهات المثاليات لهذا العام وفقا للضوابط والمعايير التى تم تحديدها.

وأضاف مجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة أن من يرغب فى التقديم لمسابقة الأم المثالية أن يحضر المستندات الدالة على صحة البيانات المذكورة فى الاستمارة وهى استمارة الأم المرشحة مستوفاة بالإضافة إلى الإقرار وقصة الكفاح وصورة بطاقة الرقم القومى للمرشحة وصورة معتمدة من المؤهلات الدراسية لأفراد الأسرة وصورة شهادات ميلاد الأبناء أو صور بطاقات الرقم القومى لهم وصورة قسيمة الزواج وشهادة وفاة الزوج فى حالة الترمل بالإضافة إلى قسيمة الطلاق والشهادات المرضية فى حالة مرض الزوج أو أحد أفراد الأسرة بالإضافة إلى عدد 2 صورة شخصية للمرشحة حديثة وبالألوان والتأكيد على أن يدون بالاستمارة رقم تليفون صحيح للمرشحة وهاتف محمول بالإضافة إلى شهادة القيد العائلى وتسلم تلك الطلبات والمستندات لإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط.