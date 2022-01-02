اليوم السابع
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استمرار رفع مياه الأمطار ومحافظ كفر الشيخ يشكر العمال والعاملين المشاركين.. صور

الأحد، 02 يناير 2022 12:35 م
استمرار رفع مياه الأمطار ومحافظ كفر الشيخ يشكر العمال والعاملين المشاركين.. صور رفع مياه الامطار ببيلا
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع المتبقية، وصيانة صفايات الأمطار، وأعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، وتسليك وتطهير غرف الصرف الصحي، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتواصل غرفة العمليات فى مجالس عملها لمتابعة حالة الطقس، وأية تقلبات جوية والتعامل الفورى معها، موجها الشكر للعمال العاملين بمجالس المدن للجهود التى يبذلونها لرفع مياه الامطار، وتيسير حركة المواطنين.

 

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار، بالمدينة والقرى بتواجد نواب رئيس المدينة، ورؤساء الوحدات القروية.

 

وتابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، تكثيف العمل بمحيط المدارس والمصالح الحكومية والخدمية، ورفع تراكمات مياه الأمطار بالمدينة والقرى، فضلاً عن استمرار حالة الطوارئ القصوى لمواجهة موجة الطقس السيء.

 

وأشرف هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، عل أعمال سحب مياه الأمطار، والتواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لتشغيل المحطات بصفة مستمرة لحين الانتهاء من سحب جميع المياه والاستعداد التام حيال سقوط أمطار فى أى وقت خلال الأيام القادمة.

 

استمرار رفع مياه الامطار ببيلا
استمرار رفع مياه الامطار ببيلا

 

جانب من رفع مياه الامطار ببيلا
جانب من رفع مياه الامطار ببيلا

 

كنش شوارع القرى
كنس شوارع القرى

 

 


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