استئناف الملاحة بالبحر المتوسط وانطلاق المراكب عقب تزويدها بالوقود بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

انطلقت مراكب الصيد في عرض البحر المتوسط، اليوم الأحد، عقب تزويدها بالوقود والثلوج ولوازم الصيد من ميناء الصيد بالبرلس، لتحسن الأحوال الجوية، عقب توقفها لهطول أمطار وهبوب الرياح خلال اليومين الماضيين.

وتتابع مجالس المدن أعمال رفع مياه الأمطار المتبقية في الشوارع، واستمرار انعقاد غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بمراكز المدن، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، موجهاً الشكر للعمال والعاملين بمجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي على المجهود المبذول طوال الأيام الماضية، لرفع مياه الأمطار والمخلفات.