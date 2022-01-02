اليوم السابع
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استئناف الملاحة بالبحر المتوسط وانطلاق المراكب عقب تزويدها بالوقود بكفر الشيخ

الأحد، 02 يناير 2022 11:10 ص
استئناف الملاحة بالبحر المتوسط وانطلاق المراكب عقب تزويدها بالوقود بكفر الشيخ انطلاق مراكب االصيد عقب تزويدها بالوقود
كفر الشيخ- محمد سليمان

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انطلقت مراكب الصيد في عرض البحر المتوسط، اليوم الأحد، عقب تزويدها بالوقود والثلوج ولوازم الصيد من ميناء الصيد بالبرلس، لتحسن الأحوال الجوية، عقب توقفها لهطول أمطار وهبوب الرياح خلال اليومين الماضيين.

 وتتابع مجالس المدن أعمال رفع مياه الأمطار المتبقية في الشوارع، واستمرار انعقاد غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بمراكز المدن، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، موجهاً الشكر للعمال والعاملين بمجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي على المجهود المبذول طوال الأيام الماضية، لرفع مياه الأمطار والمخلفات.

انطلاق مراكب الصيد في مياه البحر المتوسط
انطلاق مراكب الصيد في مياه البحر المتوسط

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

حركة الملاحة

مياه الشرب والصرف الصحي

امطار

ميناء الصيد

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