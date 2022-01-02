اليوم السابع
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إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

الأحد، 02 يناير 2022 12:45 م
إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا حادث تصادم - أرشيفية
المنيا -حسن عبد الغفار

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أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من مركز المنيا، تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، جنوب مدينة المنيا، بسبب التقلبات المناخية ومياه الأمطار.

وأسفر الحادث عن إصابة 8 عمال كانوا فى طريقهم إلى أماكن عملهم، وأفادت التحريات الأولية أن السرعة الزائدة تسببت فى الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، والتحفظ على السيارة تحت تصرف النيابه العامه


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