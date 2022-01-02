إصابة 4 أشخاص صدمهم موتوسيكل في كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث سير، حيث اصطدم بهم موتوسيكل قبل بورصة الأسماك برافد الطريق الدولى، الرافد الواصل بين بلطيم كفر الشيخ، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم.

تلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة إشارة بوقوع حادث سير، بتصادم موتوسيكل مع أشخاص برافد الطريق الدولى الرافد بلطيم كفر الشيخ، قبل بورصة الاسماك، أدى لإصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة، ونقلتهم سيارات الإسعاف لمستشفى كفر الشيخ العام.

وبين التقرير الطبي إصابة كل من هانى جمال جاب الله ،43 سنة، باشتباه نزيف بالمخ، ونور فكيه عبد الله 13 سنة، باشتباه مابعد الارتجاج، وسناء محمد على 39 سنة، بسحجات متفرقة بالجسم واشتباه مابعد الارتجاج، وعواطف محمد على ،38 سنة، باشتباه كسر باليد اليمنى، وتم حجز الحالات بقسم طوارئ الجراحة بالمستشفى.