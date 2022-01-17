اليوم السابع
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الإثنين، 17 يناير 2022 08:55 ص
أكرم القصاص
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نيوزيلاند تقيم أضرار بركان جزر تونجا لتقديم المساعدة

الإثنين، 17 يناير 2022 08:35 ص
نيوزيلاند تقيم أضرار بركان جزر تونجا لتقديم المساعدة بركان ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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غادرت طائرة من طراز "أوريون" تابعة للقوات الجوية النيوزيلاندية قاعدة أوكلاند صباح اليوم الاثنين، متوجهة إلى تونجا التى ضربها تسونامى للمساعدة فى تقييم التأثير الأولى على المنطقة.

وجاء في بيان صدر عن قوة الدفاع النيوزيلاندية نقلتها "روسيا اليوم"، "نحن نعمل بجد لنرى كيف يمكننا مساعدة جيراننا فى الباسفيك بعد الانفجار البركانى بالقرب من تونجا".

وضربت موجات تسونامى تونجا، السبت الماضي، في أعقاب سلسلة من الانفجارات العنيفة من بركان هانغا-تونغا-هونغا-هاباي تحت الماء، على بعد 65 كم شمال جزيرة تونغاتابو الرئيسية في البلاد.

وصرحت رئيسة الوزراء النيوزيلاندية، جاسيندا أرديرن، للصحفيين، أمس الأحد، بأن الحكومة قدمت مبلغا أوليا قدره 500 ألف دولار نيوزيلندى (340 ألف دولار أمريكي) كمساعدة لتونجا.

وأضافت أرديرن أن كارثة تسونامي كان لها تأثير كبير على جزء من الشاطئ الأمامي لتونغا، حيث انجرفت القوارب والصخور الكبيرة إلى الشاطئ وتضررت المتاجر على طول الساحل.

 


تونجا

بركان تونجا

موجات تسونامى تونجا

نيوزيلاند

بركان

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