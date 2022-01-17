نحو 50 ألف إصابة بفيروس كورونا في إيطاليا خلال 24 ساعة

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سجلت إيطاليا 149512 إصابة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد 19) و 248 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 8.71 ملايين ، فيما بلغ مجموع الوفيات 141104.

من ناحية أخرى، اعتقلت السلطات الإيطالية ممرضة فى باليرمو بجزيرة صقلية ، لحقنها المواطنين جرعات اللقاح بعد أن تقوم بتفريغها بالكامل خارج أجسامهم، وتصدر لهم شهادات حصولهم على التطعيم.

وأشارت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية، إلى أن الكاميرات اظهرت ما تقوم به الممرضة من تحميل جرعة من لقاح كورونا فى المحقنة ، ثم تقوم بإفراغ محتواياتها فى ضمادة شاش ثم تتظاهر بأنها تقوم بحقنها.

وسجلت الشرطة الإيطالية العديد من مقاطع الفيديو بكاميرا خفية ، التى أوضحت أن الممرضة فعلت الشيء نفسه مع بعض النشطاء المناهضين للقاح الذين أرادوا فقط شهادات التطعيم.

ويتهمها مكتب المدعي العام في باليرمو بـ"تزوير واختلاس ممتلكات عامة".

ليست هذه هي الحالة الأولى لممرضة تم القبض عليها في إيطاليا لتظاهرها بالتلقيح أو لتلقيها أموالاً لوضع أدوية وهمية بدلاً من اللقاحات.

تم إلقاء القبض هذا الأسبوع على ممرضة في مدينة أنكونا لتظاهرها بحقن لقاحات ضد كورونا في ما لا يقل عن 50 شخصًا مقابل مدفوعات.

وأشارت الصحيفة إلى أن شهادة التطعيم إلزامية للوصول إلى وسائل النقل والخدمات في إيطاليا ، البلد الذي سجل هذا الأسبوع أكثر من مائتي ألف إصابة يومية جديدة بواسطة كورونا.