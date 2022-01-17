مسئول صحى إيطالى: لابد من استخدام كمامة FFP2 وانخفاض المصابين يبدأ فى فبراير

فاطمة شوقى

دعا المدير الصحي في مستشفى سبالانزاني للأمراض المعدية بروما، فرانشيسكو فايا مسؤول صحي إيطالي إلى ضرورة تحرير الأشخاص الإيجابيين من ناحية الإصابة بالعدوى بعد 5 أيام من الحجر الصحي المفروض عليهم، بدون الحاجة لإجراء تحليل كشف عن العدوى، كما شدد على عدم مغادرة المنازل بدون كمامة (FFP2).

وفي مقابلة مع صحيفة "ليبيرو"الإيطالية ، إن "الموقف قد تغير وعالم العمل والخدمات يتعرض لضغوط شديدة بسبب قواعد الحجر والعزل التي لم تعد تبررها خطورة الفيروس".

وأضاف: "لقد قمنا برعاية انتاج اللقاحات كثيرًا، فلنعمل على تحسينها، لذلك فيما يتعلق بعزل المصابين، لا بد من السماح للمُلقحين بجرعة ثالثة أو جرعة ثانية لمدة تقل عن أربعة أشهر بمغادرة المنزل بعد خمسة أيام من ظهور الأعراض، إذا كانوا على ما يرام، ودون بحاجة إلى إزعاج أنفسهم بعمل مسحة الأنف/الحلق"

وأشار المسؤول الصحي إلى أنه، "أما بالنسبة لأولئك الذين لم يتم تطعيمهم أو تم تطعيمهم منذ أكثر من 120 يومًا، فيجب تقليل العزل من العشرة أيام الحالية إلى خمسة أيام"، وكذلك "بالنسبة لأشخاص السلبيين الذين يعيشون مع حالات إيجابية، لا ينبغي فرض حجر صحي، وبشكل خاص على من تناول الجرعة الثالثة أو الثانية منذ أربعة أشهر".

وذكر فايا أنه "بالنسبة للوضع الحالي، يبدو لي أن الوباء لم ينتشر منذ أيام قليلة. يُظهر الفيروس خصائص موسمية ملحوظة بشكل متزايد، لذلك في فبراير ستبدأ العدوى بالانخفاض، الأمر الذي بدأنا نلاحظه في أعداد المنقولين إلى أقسام العناية المركزة".

وخلص المدير الصحي لمستشفى سبالانزاني الى القول "أنا على ثقة من أنه حتى لو استمرت عمليات التطعيم، فمن ناحية انتشار وباء كوفيد 19، يمكننا الاحتفال بربيع مبكر".