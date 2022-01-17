محافظ الجيزة: إطلاق أسماء المتبرعين بقطع أراضى لإنشاء مدارس عليها لتفتيت الكثافات

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على التواصل الدائم والتنسيق الدورى بين قيادات الجهاز التنفيذى للمحافظة وأعضاء مجلس النواب عن دوائر المحافظة من أجل مناقشة الملفات الحيوية التى تمس الحياة اليومية للمواطنين وتلبية مطالبهم، وكذا العمل على إيجاد حلول فعالة من خلالها يتم تعظيم الاستفادة القصوى من الخدمات المقدمة لهم.

وأكد محافظ الجيزة على أهمية تكاتف الجهود لدعم المبادرات التنموية التى يجرى تنفيذها بكافة القطاعات وتفعيل المشاركة المجتمعية فى كافة القطاعات، مشيراً إلى أن المحافظة تدعو كافة الجهات المهتمة بالعمل الأهلى والمجتمعى والمواطنين على التعاون مع المحافظة وتوفير قطع أراضى فضاء لإقامة مدارس عليها فى ظل الجهود التى تبذل لتفتيت الكثافات الطلابية بالمدارس.

لافتا لأنه سيتم إطلاق أسماء المتبرعين بقطع أراضى فضاء لإنشاء مدارس على تلك المنشآت الجديدة تكريما لهم وتخليدا لتعاونهم مع الدولة فى ذلك الملف الهام.

وأشار المحافظ إلى أن الفصل الدراسى الأول قد شهد دخول 71 مدرسة جديدة وتوسعات الخدمة بالإضافة إلى دخول مدارس أخرى بالفصل الدراسى الثانى لتصل التكلفة الإجمالية للمدارس الجديدة والتوسعات بالعام الدراسى 2021 / 2022 حوالى مليار جنيه وهو ما يعكس حجم الإنفاق الذى يتم ضخه لتطوير المنظومة التعليمية وحل مشكلات التكدسات الطلابية.

وخلال اللقاء شدد محافظ الجيزة على شركات المرافق بسرعة الانتهاء من توصيل المرافق للمدارس الجديدة والتى من المقرر دخولها الخدمة الفصل الدراسى الثانى بما يسهم فى تخفيف الكثافات الطلابية داخل الفصول وذلك بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية.

كما وجه رؤساء المراكز والمدن بضرورة الانتهاء من خطة الرصف للشوارع المدرجة ضمن الخطة الأستثمارية للعام المالى الجارى 2022/2021 لتسهيل حركة سير المواطنين، بالإضافة إلى صيانة ورفع كفاءة المعدات الموجودة بالمراكز والمدن بصفة دورية.

شهد اللقاء حضور إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام والنائب حسام الدين عاشور والنائب محمد رشاد على البرتقالى والنائبة نرمين البدراوى عن دائرة أبو النمرس والنائب حازم طه عويان والنائب نادر عبده صديق عن دائره البدرشين والعياط والنائب شحاته أبو زيد عن دائرة أطفيح ورؤساء المراكز والمدن المختصة ومديرى المديريات الخدمية .