ما هو الوقت المناسب لزيارة طبيب النسا؟.. اعرفى الإجابة

كتبت - ميرفت رشاد

إذا كنتِ تواجهين مشكلة في الحمل أو كنتِ تعاني من مشاكل في العقم، يمكن لطبيب النسا تحديد ما إذا كان من الممكن تشخيص سبب العقم أم لا ، وباستخدام اختبارات وأدوية محددة ، يمكن أن يوفر العلاج المناسب، يعتمد اختيار العلاج على نتائج الاختبار، والوقت الذي حاول فيه الزوجان الإنجاب، والصحة العامة للزوجين ، ومع ذلك ، في بعض الأحيان ، قد لا يعرف الشخص متى يكون الوقت المناسب لرؤية طبيب النسا، غالبًا ما يهمل الناس الأعراض الصغيرة وينتهي بهم الأمر إلى جعل حالتهم أسوأ قبل أن يقرروا أخيرًا زيارة طبيب النسا، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

ما هي الشروط التي تحدد الوقت لزيارة طبيب النسا؟

1 - الإصابة بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS): تعد متلازمة تكيس المبايض سببًا رئيسيًا للعقم عند النساء، هو اضطراب هرموني يؤثر على قدرة المرأة على الحمل ، يمكن علاج متلازمة تكيس المبايض في الوقت المناسب بأدوية عن طريق الفم أو عن طريق الحقن تساعد في الحمل ، إذا كان لديك فترات غير منتظمة ، فقد حان الوقت لزيارة أخصائي الخصوبة الخاص بك.

2- الإصابة بالبطاني الرحمي: هو حالة تحدث عندما تنمو الأنسجة التي تبطن الرحم بشكل طبيعي في مكان آخر ، مثل المبيضين وقناتي فالوب وتجاويف الحوض الأخرى، يمكن لأخصائي الخصوبة أن يوجهك بشكل أفضل بشأن العلاج الذي قد يشمل الجراحة أيضًا. إذا فاتتك الدورة الشهرية لأكثر من شهر ، فمن الأفضل زيارة طبيب النسا الذي يمكنه تشخيص السبب الكامن وراء ذلك.

3 - لو بتعانى من الغدة الدرقية: واحدة من كل ثماني نساء تعاني من مشاكل في الغدة الدرقية في حياتها ، وما يصل إلى 60٪ من النساء اللواتي يعانين من مشاكل الغدة الدرقية لا يدركن حالتهن، يعد قصور الغدة الدرقية أحد أكثر اضطرابات الغدة الدرقية شيوعًا، يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات هرمون الغدة الدرقية إلى دورات شهرية غير منتظمة يمكن أن تؤثر على الإباضة ، وبالتالي للاستفادة من العلاج الذي لا يؤثر على خصوبتك ، يُنصح بزيارة أخصائي الخصوبة في الوقت المناسب.

4 - إذا كان عمرك يزيد عن 35 عامًا وتحاولين الحمل ، فمن الجيد دائمًا زيارة أخصائي الخصوبة.

5 - إذا كان عمرك أقل من 35 عامًا وتحاولين دون جدوى لأكثر من عام ، فمن الأفضل طلب رأي طبيب النسا، ستقوم بفحص احتياطي البويضات والأنابيب والحيوانات المنوية للشريك من بين أمور أخرى، سيساعد هذا في تحديد مسار العمل المستقبلي.

6 - إذا تم تشخيص انخفاض عدد الحيوانات المنوية أو جودتها ، فمن الأفضل بدء العلاج تحت إشراف خبير.

7 - إذا كان عمرك أكبر من 40 عامًا: في الوقت الحالي مع التكنولوجيا المتقدمة ، من الآمن اليوم أيضًا الحمل بعد سن الأربعين، ومع ذلك ، هناك مخاطر ومشاكل يمكن أن تزداد في نفس الوقت الذي تسعين فيه إلى الحمل ، وتؤثر الشيخوخة على إنتاج البويضات بالإضافة إلى جودتها ، يؤدي انخفاض أي من هذه إلى زيادة خطر الإجهاض لدى النساء الأكبر سنًا، ومن ثم ، يجب عليك استشارة طبيبك لمناقشة وفهم المخاطر والحصول على نظرة عامة على حالتك الصحية.