لليوم الثانى.. توقف حركة الصيد بميناء بورسعيد بسبب نوة الفيضة الكبرى

بورسعيد محمد فرج

توقف حركة الصيد بميناء بورسعيد بسبب نوة الفيضة الكبرى مما أدى الى إضطراب حالة البحر الأبيض المتوسط وارتفاع الأمواج من 3/4 متر وسقوط الأمطار، فضلاً عن الرياح الشديدة، التى أدت إلى عزوف الصيادين مغادرة الميناء حرصاً على سلامة، طاقم البحارة وتعرضهم للمخاطر التى قد تنجم من سوء الأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد.



ومن جانبه أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، عن استمرار الاستعدادات المكثفة وجاهزية جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة لمواجهة التقلبات فى الأحوال الجوية التى يشهدها موسم الشتاء الحالي، وأشار إلى أن هناك انتشار لعدد كبير من سيارات الفاكيوم و شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة، وأضاف أنه يتم التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس.



وأوضح المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة، لافتاً إلى استمرار حالة التأهب بجميع الأجهزة التنفيذية لرصد حالة الشارع والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، واستمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم الفنية العاملة عليها، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياة بشوارع وميادين المحافظة فور تساقط الأمطار .



وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بأن هناك خطة موسعة بجميع الأحياء ومدينة بورفؤاد للتعامل السريع مع أى طارئ قد ينتج عن سوء الأحوال الجوية، موضحاً أنه يتم المتابعة اللحظية لحالة الطقس، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، مؤكداً أن الأوضاع بمدينة بورسعيد تسير بشكل جيد حتى الآن، مشيرا إلى استمرار رفع درجة الاستعدادات والطواريء القصوى بغرفة عمليات المحافظة والأحياء لمواجهة حالة الطقس الغير مستقرة .





توقف الصيد



توقف حركة الصيد ببورسعيد



توقف حركة الصيد بميناء بورسعيد



توقف حركة الصيد



