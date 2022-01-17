لصوص الهواتف المحمولة بالقاهرة يعترفون: نسرق الهواتف بكسر الأبواب

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

اعترف لصوص باستهدافهم محال الهواتف المحمولة وسرقتها عن طريق التسلق وكسر الأبواب، وبيع المسروقات لأحد عملائهم.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مسئول بشركة لبيع هواتف المحمول كائنة بدائرة القسم، باكتشافه سرقة "15 هاتف محمول- 11 ساعة ذكية- 4 سماعات بلوتوث" من داخل الشركة محل عمله، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة تبين صحة الواقعة وأمكن التوصل إلى أن وراء إرتكابها (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بواسطة رجال المباحث بقيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بإسلوب "التسلق وكسر الباب"، تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (مقيم بمحافظة الإسماعيلية) وبإستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة فتم حبسهما.