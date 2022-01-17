كوريا الجنوبية: بيونج يانج أطلقت صاروخين باليستيين فى البحر الشرقى

وأفادت هيئة الأركان، حسب ما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية في نسختها بالإنجليزية، بأن كوريا الشمالية أطلقت على الأرجح صاروخين باليستيين قصيري المدى من منطقة في "سونان" موقع مطار "بيونج يانج الدولي".

وذكرت أن كوريا الشمالية أطلقت الصاروخين بفارق أربع دقائق صباح اليوم ، حيث حلقا على بعد حوالي 380 كيلومترا (236 ميلا) وعلى ارتفاع أقصى يبلغ 42 كيلومترا (26 ميلا) قبل هبوطهما في المياه قبالة الساحل الشمالي الشرقي للبلاد.

وأضافت هيئة الأركان أن سلطات المخابرات لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجري تحليلا مفصلا لمزيد من المعلومات، كما عقد مجلس الأمن الوطني الرئاسي في كوريا الجنوبية اجتماعا طارئا بعد فترة وجيزة من الإطلاق، وعبر عن أسفه الشديد.

من جانبها، قالت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ إن الصاروخين لم يشكلا تهديدا مباشرا لأفراد الولايات المتحدة أو أراضيها أو لحلفائها، لكن إطلاقهما سلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار لبرنامج الأسلحة "غير المشروع" لكوريا الشمالية.

وكانت كوريا الشمالية قد حذرت الجمعة الماضية من أنها ستضطر إلى اتخاذ "رد فعل أقوى ومؤكد" بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة عليها بسبب إطلاقها الصواريخ مؤخرا.