اليوم السابع
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الإثنين، 17 يناير 2022 03:00 ص
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كل ما تريد معرفته عن القدرة الإنتاجية للهيئات الاقتصادية فى 2019-2020

الإثنين، 17 يناير 2022 03:00 ص
كل ما تريد معرفته عن القدرة الإنتاجية للهيئات الاقتصادية فى 2019-2020 الاحصاء
كتب مدحت عادل

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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية عام 2019/2020 ، وتضمنت النشرة مجموعة من المؤشرات الهامة وفقا لما يلي:

من أهم المؤشرات ما يلي: 

-بلغـت قيمـة المشروعات تحـت التنفيـذ 192.1مليار جنيه عام 2019/2020 مقـابل 159.3مليـار جنيـه عـام 2018/2019بنسبة زيادة قـدرها 20٫6 ٪ تركزت هذه الـزيــــادة في نشاط التعدين حيث بلغت 72.9 مليار جنية .

-بلغــت قيمـة الأصـول الثابتة بالتكلفة 435.6 مليــار جنيـه عام 2019/2020 مقـابــل 352.9 مــليــار جنيه عـام 2018/2019 بنسبـــة زيــادة قــدرهــا 23.4٪ تركزت هذه الـزيـادة نتيجة لزيادة الأصول التي تم تكوينها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ضمن نشاط النقل والتخزين حيث بلغت 69مليار جنية .

-بلغت قيمة قروض طويلة الأجل لتصل الى 182.6 مليار جنيه عام 2019/2020 مقابل 166.5 مليار جنيه عام 2018/2019 بنسبة ارتفاع 9.7٪نتيجة لارتفاع قروض نشاط التعدين بقيمه بلغت 75.2 مليار جنية علي الرغم من انخفاض قروض طويلة الاجل بنسبة 30 ٪ لنشاط التعدين عن عام 2018/2019.

-بلغـت قيـمـة إيرادات النشاط الجاري 923.6مليـار جنيـه عـام 2019/2020 مقابل 981.2 مليـار جنيه عام 2018/2019 بنسبـة انخفاض قـــدرهــا 5.9٪ نتيجة انخفاض إيرادات في انشطة الوساطه المالية والنقل والتخزين واستخراج النفط والغاز الطبيعي حيث انخفضت بنسبة 9.1٪و 7.2٪و5.7 ٪ علي التوالي .

-أرتفعت قيمه مساهمات  العامل في الأرباح لتصل إلى 467.1 ألف جنيه عام 2019/2020 مقابل 377.5 ألف جنيه عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 23.7٪ ويرجع ذلك الي الارتفاع الكبير في مساهمة العامل في أنشطة خدمـات وكالات السفـر بنسبة 172٪ .

- بلغــت قيمـة أرباح العــام (الفائض القابـل للتوزيـع) 192.9مليــار جنيـه عام 2019/2020 مقــابــل 146.1 مليــار جنيـه عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرهـا 32.1٪ تـركـزت هـذه الـــزيادة الي ارتفاع الأرباح في نشاط الوساطة المالية والتأمين بنسبة 65٪.


الهيئات الاقتصادية

الاقتصاد

قناة السويس

منطقة قناة السويس

هيئة الاستثمار

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